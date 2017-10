XIXe congrès du Parti communiste chinois: Xi Jinping plus populaire que jamais

« Faire triompher le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère » : Xi Jinping n’a pas eu de mots assez forts pour brosser le portrait de la Chine de demain. Hier, avec son discours au ton volontairement autoritaire et nationaliste, le président et secrétaire général du Parti communiste a donné le coup d’envoi du congrès quinquennal du PCC ; qu’est-ce que les Chinois ont retenu de cette allocution ?

Avec notre correspondante à Pékin, Heike Schmidt

Pei Jingku, 85 ans et vétéran qui a connu la guerre de Corée, n’a pas loupé une miette du discours de Xi Jinping : « J’ai noté dans mon cahier….Premièrement : Xi bâtit une armée forte, c’est bien. La Chine est de plus en plus puissante et riche, il faut donc une armée forte et moderne pour nous protéger. Puis, Xi lutte contre la corruption et le gaspillage. Jiang Zemin et Hu Jintao, eux, ne l’ont pas osé, alors qu’ils savaient que beaucoup de cadres étaient corrompus. »

Punir les camarades trop occupés à s’enrichir et les forcer à obéir aux ordres venant de Pékin, Madame Xu approuve cette volonté du numéro un chinois de mettre le parti au pas, mais… « La politique du comité central du parti est bien, mais je crains que les cadres locaux n'en fassent qu’à leur tête. Moi je soutiens à 100% Xi Jinping », dit-elle.

Dans des sondages de l’institut américain Pew, 80% des Chinois se déclarent satisfaits de la direction prise par leur pays. C’est aussi le cas de Madame Yang qui croit à la promesse de Xi d’un « renouveau de la grande nation chinoise »:

« Lorsque notre pays sera plus prospère et plus fort, les Chinois seront fiers. Je ne suis pas membre du parti, mais je sais que c’est le parti communiste qui a permis notre développement économique. Il doit donc garder la direction du pays. » Garder la direction du pays et remporter la « victoire décisive du socialisme aux caractéristiques chinoises », comme l’a défini Xi Jinping.

XI Jinping au panthéon du communisme chinois

Cette « Pensée Xi Jinping » a fait son entrée dans le vocabulaire du régime chinois, a annoncé, jeudi, l'agence Chine nouvelle. L'homme fort de Pékin se veut désormais l'égal de Mao Tsé-toung dans le panthéon communiste.

Xi Jinping, qui doit obtenir un nouveau mandat de cinq ans à l'issue du congrès la semaine prochaine, a mentionné ce concept mercredi dans son discours fleuve de près de trois heures et demie, mais sans y attacher lui-même son nom.

Il l'a rapproché de « la Pensée Mao Tsé-toung », du nom du fondateur de la République populaire, et de « la Théorie Deng Xiaoping », le réformateur à l'origine du miracle économique chinois.

« Tous les membres du Parti doivent étudier d'arrache-pied la pensée de M. Xi sur la nouvelle ère », a déclaré selon Chine nouvelle Liu Yunshan, l'un des collègues de Xi Jinping au sein du comité permanent du bureau politique du PCC, l'instance de sept membres qui dirige le pays. Dans son discours de mercredi, Xi Jinping a évoqué « une nouvelle ère » du socialisme à la chinoise, brossant le tableau d'une grande puissance prospère et respectée à l'horizon 2050.

