Nouvelle-Zélande: la travailliste Ardern peut former son gouvernement de coalition

La candidate de centre-gauche âgée de 37 ans est désormais en position de former un gouvernement de coalition avec le parti New Zealand First de Winston Peters et les Verts, près de quatre semaines après le scrutin du 23 septembre.

« Nous avions le choix entre un statu quo modifié et le changement. (...) C'est pourquoi au bout du compte nous avons choisi un gouvernement de coalition entre NZF et le Parti travailliste », a déclaré Winston Peters à la presse.

Le faiseur de roi, controversé, s'est fait beaucoup attendre avant d'annoncer son choix entre le Parti national de centre-droit du Premier ministre sortant Bill English et les travaillistes. Il a maintes fois repoussé la date-limite qu'il s'était lui-même fixée pour annoncer son choix.

Il n'a pas tari d'éloges jeudi pour Jacinda Ardern, qui a réussi un spectaculaire renversement de tendance en faveur de son camp encore au fond du trou cet été. « Elle a fait preuve d'un talent extraordinaire pendant la campagne elle-même alors qu'elle était dans une position désespérée », a-t-il dit.

Aucun des deux grands partis n'avait obtenu la majorité absolue de 61 sièges aux législatives. Ils avaient donc besoin du soutien de Winston Peters et de ses neuf sièges. Winston Peters, 72 ans, d'origine maorie et écossaise, a multiplié les exigences durant la campagne. Il est connu pour ses prises de position contre l'immigration asiatique et pour son protectionnisme. Il fut ministre des Affaires étrangères entre 2005 et 2008, déjà dans un gouvernement dominé par les travaillistes.

Le Parti travailliste et les Verts doivent encore donner leur aval formel à la formation du gouvernement de coalition. En cas de feu vert, Jacinda Ardern deviendra la plus jeune dirigeante de la Nouvelle-Zélande depuis 1856, et sa troisième Première ministre.

