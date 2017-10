Chine: une appli pour applaudir le discours de Xi Jinping au congrès du PCC

En Chine, alors que se tient depuis mercredi et pour une semaine le 19e Congrès du Parti communiste chinois (PCC), le géant de l'internet Tencent a développé un jeu de propagande. Il consiste à applaudir le plus de fois possible le discours d'ouverture de congrès du président chinois Xi Jinping.

Avec notre correspondante à Shanghai, Angélique Forget

La partie commence avec un bref extrait du discours de Xi Jinping, puis apparaît sur l'écran une vue du Palais du peuple avec au centre deux mains pour applaudir. Les joueurs ont alors 19 secondes pour appuyer sur l'écran le plus de fois possible.

Démonstration avec Zhao Guoyin, il est gardien d'immeuble. « J'appuie, j'appuie avec mon doigt, je n'arrête pas d'appuyer, plus j'appuie, plus j'applaudis et plus je gagne de points. J'ai applaudi 57 fois, c'est 6% de plus que le plus mauvais joueur, c'est amusant », dit-il.

Le jeu est un succès, il aurait été téléchargé plus de 400 millions de fois et comptabilise plus d'un milliard d'applaudissements, cela ne surprend Zhao Guoyin : « C'est un bon président, c'est normal qu'on l'applaudisse. S'il était mauvais, je ne l'aurai pas applaudi. Pour être honnête, il n'y a que Mao qui est meilleur que lui. »

Pour Tencent, le créateur du jeu, celui-ci serait une façon de se racheter auprès du pouvoir. Quelques semaines avant l'ouverture du congrès, il avait été rappelé à l'ordre par Pékin pour ne pas avoir pris ses responsabilités dans la lutte contre les contenus illégaux. Le voilà qui maintenant sert la propagande.

