Philippines: un bilan de 240 morts après le passage du typhon Tembin

Dans les montagnes, un village entier a été emporté par la boue dans un glissement de terrain. Tous ses habitants sont morts. Et l'on recherche toujours plus de 300 personnes portées disparues dans différents endroits. 115000 familles ont été touchées, soit plus d'un demi million d'individus. Les chiffres évoluent à la hausse maintenant que nous avons nos équipes sur le terrain, qui vont constater les dégâts, à Zamboanga nord et à Mindanao nord et sud. Nous estimons que plus de 1000 maisons sont partiellement ou entièrement détruites. Il va falloir du temps pour remettre tout en état: ces gens sont très pauvres, ils vivent dans des endroits éloignés du pays. Nous allons commencer par apporter une aide financière aux familles les plus démunies, c'est-à-dire aux parents isolés ou aux familles qui ont perdu celui ou celle qui ramenait les revenus; on va leur donner de l'argent pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins essentiels. Notre assistance prévoit de leur apporter de quoi améliorer également à terme leurs conditions de vie car, sans cela, ils resteront toujours pauvres. Cela fait partie de notre mission de réponse à cette situation