Emmanuel Macron entame un déplacement d'une semaine dans le Pacifique

Le président de la République arrive à Sidney en Australie ce mardi 1er mai. Il se rendra jeudi en Nouvelle-Calédonie pour trois jours de visite. Les relations commerciales et stratégiques et les questions mémorielles domineront sa visite en Australie. Celle en Nouvelle-Calédonie s’annonce plus politique et plus délicate, à six mois d’un référendum d’indépendance qui se tiendra dans cette collectivité d’outre-mer française.

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, c’est seulement la deuxième fois qu’un président français se rend en Australie. La première, c’était François Hollande en 2014. Il avait alors ouvert une nouvelle page dans les relations entre les deux pays après les tensions des années 90 dues à la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique.

Il aura fallu que l’Australie achète 12 sous-marins à la France il y a deux ans pour du même coup tirer un trait définitif sur ce passé. La lune de miel se poursuit sous Emmanuel Macron qui est le premier chef d’Etat français à venir en Australie au cours de la première année de son mandat, insiste l’Elysée. Une visite au cours de laquelle le président assurera notamment le service après-vente de ce contrat de plus de 34 milliards d’euros.

Si cette bonne entente a été impulsée par ce « contrat du siècle » comme le qualifie Brendan Bern, l'ambassadeur d'Australie en France rappelle aussi que ce n'est pas la seule raison qui explique un tel rapprochement entre les deux pays. « Nous sommes de plus en plus partenaires dans la lutte pour le système basé sur le droit international, que ce soit dans le changement climatique, la lutte contre le terrorisme, le cyber, etc. Nos pays, de plus en plus, se complètent », estime le diplomate.

Des discussions sur un accord de libre-échange

Mais parmi les chantiers incontournables à venir, il y a la négociation d'un accord de libre-échange entre l'Europe et l'Australie, « pièce manquante dans la relation », selon l'ambassadeur. Ce dernier coince néanmoins sur la question agricole. « Il y a des perspectives fausses concernant le rôle de l'agriculture dans notre pays, plaide le diplomate. Le secteur agricole, c'est 3% de notre économie et la plupart de nos exportations sont dédiées aux marchés asiatiques, où on a déjà des accords de libre-échange. L'Australie ne pose pas de menace à la France. » Brendan Bern estime que son pays « est un pont entre les pays occidentaux et l'Asie. »

Toute autre séquence, tout autre enjeu, à partir de mercredi en Nouvelle-Calédonie, où Emmanuel Macron est attendu de pied ferme. Les tensions sont toujours vives entre indépendantistes et loyalistes. Il n’y aura pas le droit au faux-pas pour le président.

Sous pression en Nouvelle-Calédonie et en métropole - théâtre ces prochains jours de nouvelles grèves et manifestations, la fin de semaine ne s’annonce pas de tout repos pour Emmanuel Macron.