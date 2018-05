Donald Trump annonce l'annulation du sommet de Singapour avec Kim Jong-un

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

C’est par un courrier que Donald Trump fait part de l’annulation du sommet. Une lettre qu’il a directement adressée au dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un.

« Cher monsieur le président, entame Donald Trump, nous apprécions votre temps, votre patience, tous les efforts que vous avez déployés dans nos récentes négociations. J’attendais avec impatience de vous rencontrer. Malheureusement, à cause de l’immense colère et de l’hostilité manifeste qui transparait dans votre plus récente déclaration, je trouve que cette rencontre prévue de longue date est inappropriée pour le moment. En conséquence, je vous remercie de considérer que par ce courrier, pour le bien des deux parties et au détriment du monde, le sommet de Singapour n’aura pas lieu. »

Donald Trump emploie un ton cérémonieux, loin, très loin, des diatribes et des insultes qu’il avait utilisées l’automne dernier à l’encontre du dirigeant nord-coréen, notamment sur Twitter. Et le président américain prend également soin de laisser la porte ouverte à une rencontre plus tardive. Une option qu’il avait évoquée ces derniers jours en envisageant un sommet peut-être reporté.

« J’avais le sentiment que nous étions en train de construire un merveilleux dialogue, et finalement seul ce dialogue compte », poursuit le président américain, avant de conclure : « Si vous changez d’avis concernant ce sommet de la plus haute importance, n’hésitez pas à m’appeler ou à m’écrire. Le monde, et la Corée du nord en particulier, a perdu une belle occasion pour la paix et la prospérité du monde. Cette occasion ratée est réellement un triste moment de l’histoire. »

Le sommet du 12 juin annoncé comme une rencontre historique à Singapour n’aura donc pas lieu.