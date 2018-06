Mike Pompeo à Singapour: «Nous sommes prêts à offrir des garanties uniques»

Le fait que nos deux dirigeants se retrouvent face à face montre l'énorme possibilité qu'il y a d'accomplir quelque chose qui bénéficierait à nos deux peuples et au monde entier. Le président Trump pense que Kim Jong Eun a une opportunité sans précédent de changer le cours de la relation entre nos deux pays et d'apporter la paix et la prospérité à son pays. Nous esperons que ce sommet va fixer les conditions de discussions futures productives. A la lumière des accords qui ont échoué au cours des années précédentes, les Etats unis vont s'assurer qu'aucun accord ne sera conclu qui ne puisse mettre un terme à la menace nord-coréenne. Notre objectif final de notre diplomatie n'a pas changé : la dénucléarisation complète vérifiable et irréversible est la seule issue qui sera acceptée par les usa. Les sanctions resteront en place jusqu'à ce que la Corée du nord se débarrasse complètement et de manière vérifiable de son programme d'armes de destruction massive. Si la diplomatie ne va pas dans la bonne direction -et nous espérons qu'elle continuera à le faire- ces sanctions augmenteront. Le président Trump reconnait le besoin de sécurité de Kim Jong-un, et est prêt à garantir qu'une Corée du nord libérée des armes de destruction massive soit aussi une Corée du nord sûre. Le président a aussi déclaré être prêt à accroître l'accès aux investissements étrangers et aux opportunités économiques pour la Corée du nord si elle prend les bonnes mesures.