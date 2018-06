A Kaboul, des Afghans achèvent une longue marche pour la paix dans leur pays

Avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali

Ils arrivent ce week-end à Kaboul avec un message pour toutes les parties engagées dans le conflit, et qui observent pour l'heure un cessez-le-feu de fin du ramadan, à l’exclusion du groupe Etat islamique (EI). Ce message, c'est la paix.

En file indienne, ils ont marché des semaines, le long des routes, alors qu’il fait plus de 40°. Tous les marcheurs ont observé le jeûne du mois de ramadan. « Nous sommes fatigués, nous voulons la paix », pouvait-on lire sur les banderoles que certains tenaient à bout de bras.

« Nous souhaitons que le gouvernement et les talibans fassent une trêve. Le cessez-le-feu de trois jours pour la fête de l'Aïd n’est pas suffisant », explique Bismilah Watandost, l’un des initiateurs du mouvement. « Nous voulons que les insurgés et le gouvernement s’assoient ensemble et discutent de la paix. Ils doivent trouver une solution pour pouvoir vivre ensemble », insiste-t-il.

Un message adressé aussi aux talibans croisés sur la route

Huit au départ, ils sont désormais plus de 70 à marcher. Parmi eux, plusieurs personnes handicapées comme Zaheer Sultani. « J’ai perdu la vue à cause d’une mine, confie-t-il. J’ai été blessé par les éclats de verre des vitres d’un bus où je me trouvais et qui a sauté sur une mine sur la route entre Kandahar et Hérat. Je sais que je peux aller me faire soigner en Inde, mais je veux d’abord la paix, après je m’occuperai de mes yeux. »

Sardar Ahmad Sarwari est convaincu de l’utilité de leur démarche : « Si les Afghans parlent tous d’une même voix pour réclamer la paix et dire stop à la guerre, je suis sûr que nous réussirons à parvenir à une paix durable. »

Accueillis en héros dans les villages, les marcheurs ont diffusé leur message de paix à la population, aux policiers et aux soldats, ainsi qu’aux talibans croisés sur leur route. Tous partagent le même sentiment de lassitude face à la guerre qui n’en finit pas, disent-ils.