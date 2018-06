L'objectif de ce cessez-le-feu n'était pas seulement de permettre à la population musulmane du Cachemire de faire son jeûne du ramadan en paix, mais aussi de créer les conditions pour ralentir les opérations de combat et amener les deux parties au dialogue ou à un processus de réconciliation. Ce qu'il s'est passé en réalité, c'est que les incidents et les violences ont plus que doublé. L'armée s'est rendu compte que les combattants ont essayé de tirer profit de ce cessez-le-feu pour se réorganiser et lancer de nouvelles attaques contre les militaires et que le cessez-le-feu ne servait pas l'objectif visé. Le problème est politique. Il faut s'intéresser aux causes du problème, cela passe par un dialogue politique entre New Delhi et les combattants, séparatistes et les groupes terroristes, mais aussi entre l'Inde et le Pakistan. La grande majorité des experts estiment que la lutte contre la violence doit se mener en même temps qu'un dialogue politique. C'est le seul moyen de créer un climat qui fera comprendre aux gens que d'autres recours que la violence sont possibles. Mais ça, New Delhi n'est pas à l'aise avec cette approche.