Législatives au Cambodge: une élection contestée

Le Cambodge a subi un tournant autoritaire sans précédent à l'approche des élections législatives du dimanche 29 juillet. L'indéboulonnable Premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis 33 ans et son parti le Parti du peuple cambodgien ont toutes les chances de remporter ce scrutin très controversé. Accusé de préparer une « révolution de couleur » avec le soutien de Washington, le Parti du sauvetage national du Cambodge, principal parti d'opposition, a été dissout, son leader Kem Sokha emprisonné pour trahison et les médias indépendants fermés. Selon les observateurs, ce recul démocratique signe l'avènement d'un système à parti unique.

Depuis septembre 2017, le régime a intensifié la répression contre l'opposition, mais aussi contre les médias, les défenseurs des droits de l'homme et la société civile. Pour illustrer le climat de tension qui règne au Cambodge, rares sont les interlocuteurs disposés à parler politique, aussi bien dans le pays qu'à l’étranger.

Pour Emma Burnett de l'ONG Global Witness, il n'y a pas de doute: ces élections législatives ne sont ni libres, ni équitables : « Ces élections sont une imposture, parce qu'il n'y a pas de parti d'opposition crédible et légitime dans la course ».

« Le leader de l'opposition est derrière les barreaux. Il n'y a plus de médias indépendants au Cambodge. Le gouvernement a littéralement tué la presse libre », énumère-t-elle. « Toute voix critique est la cible d'une campagne brutale et le gouvernement surveille de très près internet pour bloquer les contenus indésirables et faire taire toute voix dissidente. Cela ressemble beaucoup à une dictature. On ne peut pas dire que ces élections soient crédibles ni légitimes, loin de là. »

Autocensure sur les réseaux sociaux

Et avec une population très jeune – plus de la moitié des Cambodgiens ont moins de 24 ans – la tentation est grande pour le parti au pouvoir de contrôler ces futurs électeurs. L’assassinat en 2016 d'un critique du régime, Kem Ley, la dissolution du principal parti d'opposition, la fuite à l'étranger de nombreux opposants et enfin les menaces de poursuites judiciaires ont fini par installer un climat de peur et imposer l'autocensure aux internautes.

« D'après les chiffres de 2017, environ 4 millions de personnes sont connectées à internet et utilisent les réseaux sociaux. En un an, le chiffre a probablement augmenté de un million. Cela signifie qu'environ un tiers de la population a accès au Web », explique Sokry Zahron, 24 ans, membre de la plateforme Politikoffee, un forum qui encourage les jeunes à débattre en politique.

Il n’a pas « personnellement […] d'information sur les éventuelles suppressions de comptes d'utilisateurs pour avoir exprimé leur opinion politique. Mais ce [qu’il sait], c'est que récemment le ministère de l'Intérieur a demandé à trois autres ministères de contrôler et de réguler les réseaux sociaux et leurs utilisateurs. Mais aujourd'hui la grande majorité des Cambodgiens évitent tout simplement d'afficher leur opinion politique sur les réseaux sociaux, car ils ont peur des représailles de ces trois ministères ».

Une élite politique en pleine transition

La perspective d'élections législatives disputées a créé cette année un environnement politique instable au Cambodge. Mais ce climat montre aussi selon Joséphine Ka, spécialiste du Cambodge que le pays se trouve dans une phase de transition. Si l’ancienne élite politique « est toujours en place », elle est en train de « se renouveler progressivement ».

Une évolution qui passe « évidemment par ce qu’on pourrait appeler "les enfants du PPC". Les nouveaux dirigeants sont aussi les descendants directs de cette vieille élite ». Mais qui s’accompagne également d’une « espèce de basculement ».

D’un côté, il y a « une volonté de tenir compte du changement de la société cambodgienne, notamment sa jeunesse » et de l’autre la résurgence de « vieux réflexes ». « C’est-à-dire ce discours présent depuis la fin du régime khmer rouge, selon lequel une pluralité politique est dangereuse pour un pays, parce qu’elle est potentiellement porteuse de conflits, de désordre, d’anarchie. Et c’est le discours qu’on entend à nouveau aujourd’hui. »

Reste à savoir si l’appel au boycott lancé par le parti d'opposition sera suivi d’effet. A ce stade, il est difficile de prévoir l’ampleur des abstentionnistes. Sur les 19 partis en lice face au géant du Parti du peuple cambodgien, un seul se situe réellement dans l’opposition, le parti Grassroots. On ignore cependant s’il réussira à relever le défi en récupérant les voix du Parti du sauvetage national qui est interdit. Verdict ce dimanche.