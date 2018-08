Inde: la dangereuse frénésie du «kiki challenge»

En Inde, un nouveau défi créé des dégâts : le « kiki challenge ». Un défi dangereux, car il consiste à sortir de sa voiture quand elle roule encore et à danser à côté. Le tout pour se filmer et poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Le défi vient des Etats-Unis, mais comme tout sur la Toile, il a rapidement traversé le monde, pour arriver en Inde

Le défi est inspiré d'un clip d'un humoriste américain, appelé Shiggy, qui s'est filmé en train de danser sur une route au son de «In My Feelings», une chanson d'un rappeur canadien, Drake. Cette danse n'était certainement pas assez spectaculaire pour les internautes, qui ont décidé d'y ajouter du piquant : pourquoi ne pas faire la même chose, en sautant de sa voiture en marche, puis en dansant au rythme de cette chanson. Résultat épicé et dangereux, car de Instagram à Twitter, on peut trouver des dizaines d'exemples de personnes qui tombent en sortant de leur voiture en marche ou pire, envoient la voiture dans un arbre après avoir lâché le volant.

L’humour de la police et des internautes

Les Indiens, qui aiment le piquant, se sont donc pris au jeu : on trouve ici, sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos de jeunes enthousiastes, plus ou moins réussies : un homme à casquette réussit à se prendre un poteau en pleine tête en marchant à côté de sa voiture en marche ! Beaucoup ici, heureusement, sont tout de même assistés par une personne qui reste au volant pendant la danse. Les indiens ont également créé une catégorie senior : l'une des vidéos les plus populaires est celle d'une femme âgée qui ondule son corps bien enrobé, à côté de sa voiture qui roule au pas, tout en essayant de gérer les automobilistes bloqués derrière elle et qui klaxonnent.

La police n'a pas apprécié ces acrobaties routières et a utilisé les réseaux sociaux pour rappeler à ces apprentis acrobates qu'il était dangereux et interdit de danser en pleine route, car cela pouvait mettre la vie d'autres conducteurs en danger. Mais elle l'a fait avec humour : « si vous aimez tellement danser sur les routes, nous allons vous faire danser derrière les barreaux », prévient la police de Bangalore. Dans cette ville du sud, une plainte a ainsi été déposée contre une actrice de 19 ans qui a publié sa propre danse. Elle a vite fait d'effacer son moment de gloire et de s'excuser platement.

L’humour est également utilisé par les internautes, pour détourner ce défi. Une vidéo hilarante de deux agriculteurs, qui ont remplacé la voiture par une charrue à bœuf ; ils avancent en poussant ce simple véhicule animalier dans une rizière, en ondulant sur la musique du défi... puis sautent de côté de se mettent à danser. Magnifique détournement local, et délire bien moins dangereux que sur la route !