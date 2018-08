Indonésie: après le séisme, Lombok compte les morts et cherche des survivants

Une nouvelle fois, la terre a tremblé en Indonésie et une nouvelle fois, c’est sur l’île de Lombok. Une semaine après un premier séisme qui avait tué 17 personnes, le bilan cette fois est nettement plus lourd. Au moins 98 morts, selon le dernier décompte des autorités. Alors que les secouristes recherchent des survivants, plusieurs centaines de touristes sont évacués.

Avec notre correspondant à Jakarta en Indonésie, Joël Bronner

Les opérations de secours et d’évacuation, avec la tombée de la nuit, vont très probablement entrer dans une phase de ralentissement jusqu’à mardi. En ce qui concerne les équipes médicales, un porte-parole de l’hôpital central de Mataram, la plus grande ville de l’île, a fait passer le message que le centre de soins manquait à la fois de personnel et de médicaments. A l’extérieur de cet hôpital, lui-même endommagé par le séisme, des centaines de blessés allongés sur des lits se font d’ailleurs toujours soigner dans des conditions difficiles.

Les secouristes, eux, avaient aujourd’hui, lundi, comme priorité de fouiller les décombres des bâtiments écroulés à la recherche de personnes potentiellement prises au piège des gravats pour éviter, dans la mesure du possible, que le bilan ne s’alourdisse encore davantage. Et cela, en particulier dans la zone montagneuse du nord de l’île qui a été la plus durement frappée.

Quatre Français blessés

Les opérations d’évacuation sont aussi complexes, en particulier sur les îles Gili, très touristiques, où les hôtels ont très mal résisté au séisme. Le nombre limité de bateaux pour procéder à ces évacuations a rendu l’opération très longue et les visiteurs, désireux de quitter Lombok par l’aéroport ne sont pas non plus au bout de leur peine, puisque le nombre d’avions est là aussi encore limité par rapport au nombre de touristes désireux de décoller au plus vite de cette île, habituellement considérée comme paradisiaque.

Le quai d’Orsay annonce à l’instant qu’au moins quatre Français ont été blessés et la cellule de crise du ministère français des Affaires étrangères a été activée.