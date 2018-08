Indonésie: après le séisme, la difficile prise en charge des victimes

Avec notre envoyé spécial à Lombok, Joël Bronner

A Mataram, principale ville de Lombok, la situation des hôpitaux s'améliore, même si les murs portent encore les stigmates du tremblement de terre. A l'hôpital municipal par exemple, les structures ont gravement souffert puisque deux batiments ont été largement détruits par le séisme. Devant, sur le parking, des dizaines de tentes vides témoignent de l'urgence qu'il a fallu gérer, en évacuant à l'extérieur une partie des patients qui étaient traités à ce moment-la et en accueillant en parallèle des victimes du séisme.

A l'interieur de l'établissement, un médecin signale que ces dernières venaient d'etre evacuées vers un autre établissement, l'hôpital provincial, qui est le plus gros de la région. Là, la présence de lits un peu partout dans les couloirs - notamment à l'entrée - montre bien que la situation est encore loin d'être revenue à la normale. Et même si le directeur-adjoint, le docteur Usdi, se réjouit du renfort de 42 chirurgiens arrivés la veille de toute l'Indonésie : « Nous accueillons actuellement ici 270 patients, qui sont surtout originaires du nord et de l'est de Lombok. Toutes ces personnes ont été victimes du tremblement de terre. Jusqu'a présent nous avons realisé 118 opérations, principalement dans les domaines orthopédique et neurologique. »

Un des chirurgiens ainsi arrivés ici en renfort opérera le petit Agus, 9 ans. Son père raconte : « Nous habitons dans l'ouest de l'île. Quand le séisme s'est produit, mon petit garcon s'est mis à courir. Mais le mur de la maison s'est effondré et lui est tombé sur la jambe gauche ». Parmi les 270 victimes du séisme présentes ici, de nombreuses jambes dans le plâtre et des bras bandés cohabitent notamment avec des victimes plus sérieusement blessées à la tête, après que l'habitation qui les abritait leur est tombée dessus. Plus de 70 000 personnes se retrouvent sans domicile et dorment dans des abris de fortune manquant de nourriture, d'eau potable et de médicaments, trois jours après le séisme, ont indiqué les autorités le mercredi 8 août.