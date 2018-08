Indonésie: l'île de Lombok frappée par un nouveau séisme de magnitude 6,2

La terre a encore tremblé pendant plusieurs secondes ce jeudi de manière brutale dans l'île de Lombok, entraînant l'effondrement de plusieurs bâtiments déjà fragilisés par les précédentes secousses, rapporte notre envoyé spécial à Lombok, Joël Bronner. L'épicentre de ce nouveau tremblement de terre se trouve cependant sur la terre ferme ce qui a permis aux autorités d'écarter tout risque de tsunami.

Avant même ce deuxième séisme de magnitude 5,9 selon l'agence américaine de sismologie (USGS) et de 6,2 selon l'agence indonésienne (BMKG), le bilan ne cessait de s’alourdir sur l'île de Lombok, en raison des difficultés des secours à atteindre certains hameaux isolés et à déblayer les décombres pour trouver d'éventuels rescapés. Des milliers de personnes sont sans abri et sans eau potable.

Le village de Pandana durement touché

De la route qui mène au village de Pandana, on aperçoit au large les îles Gili. Ici la majorité des maisons se sont effondrées et devant les ruines, la vaisselle, les tapis ou encore quelques meubles ont été entreposés, pour les préserver en cas de nouvelles répliques.

Deux personnes n'ont pas survécu aux effondrements des maisons consécutifs aux précédentes secousses : un enfant de 7 ans et un vieil homme de 75 ans, nous explique Hajih Hazulillah, le chef du village. « Ma famille et moi étions en train de prier à la mosquée, raconte-t-il. Avant la fin de la prière, il y a eu tout à coup une immense secousse puis un gros boum. L'électricité a été coupée et on s'est retrouvé dans l'obscurité. Tout le monde est sorti, sauf moi. Je me suis accroché au pilier central de la mosquée en disant 'Dieu est grand, Dieu est grand'. »