Mer Caspienne: les pays riverains signent un accord historique

Probablement, le Turkménistan et l’Azerbaïdjan vont y gagner parce qu’ils vont enfin pouvoir construire le gazoduc qu’ils espéraient construire depuis des années, et il y avait un problème lié au statut de la mer Caspienne qui est maintenant levé. La Russie voulait préserver l’espèce de monopole qu’elle avait eu longtemps pour le transit du gaz turkmène, elle a utilisé l’instrument du blocage du statut à ses fins. Mais en fait, depuis des années, les Chinois ont commencé à construire des gazoducs et oléoducs de leur côté, c’est-à-dire vers l’est du Turkménistan et du Kazakhstan, donc le blocage n’avait plus grand sens. Et la Russie de son côté, elle est gagnante sur un point important pour elle : il est admis désormais qu’aucune puissance étrangère ne pourra avoir de base ou de vaisseau militaire sur la mer Caspienne et ça c’est un point auquel les Russes et les Iraniens d’ailleurs tenaient beaucoup, de façon à ce qu’aucun navire américain ou de l’Otan ou chinois ou autre ne vienne perturber leur contrôle de la sécurité d’une grande partie de la mer Caspienne.