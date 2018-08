Indonésie: la pénible avancée des opérations de secours à Lombok

Huit jours après le séisme dévastateur qui a frappé l'île indonésienne de Lombok, le bilan s'est une nouvelle fois alourdi. Les autorités font à présent état de 436 tués. Sur place les opérations de recherche des victimes sont toujours en cours, car ce sont plusieurs milliers d'édifices qui se sont écroulés et qu'il faut à présent déblayer et fouiller un à un.

Avec notre correspondant à Jakarta, Joël Bronner

L'Agence indonésienne de gestion des catastrophes l'a confirmé via son porte-parole, les équipes de recherche et de secours continuent d'évacuer le corps de victimes enfouies à la fois sous des décombres de bâtiments effondrés et recouverts par des glissements de terrain. Et ce, huit jours maintenant après le séisme meurtrier qui a frappé Lombok.

C'est le nord de l'île, qui a été la zone la plus durement touchée. C'est un véritable travail de fourmi auquel se livrent les secouristes du Basarnas, l'agence de recherche et de secours, associés aux militaires de l'armée indonésienne. De part et d'autre des routes qui serpentent non loin du volcan Rinjani, les dégâts sont innombrables et les travaux de déblayage, longs et fastidieux. Le tout, sous une chaleur tropicale parfois écrasante.

A Lombok, RFI pu observer il y a quelques jours le travail de ces hommes, alors qu'aidés de pelleteuses, ils dégageaient péniblement un bâtiment de taille moyenne, qui abritait préalablement trois commerces sur deux étages. Le déblayage de ce seul édifice, a pris à une vingtaine de personnes la plus grosse partie de la journée.

A ce rythme, il n'est pas surprenant que le bilan des victimes continue de progresser au compte-gouttes, au fur et à mesure que de nouveaux gravats sont finalement fouillés et débarrassés.