Indonésie: l'île de Lombok secouée par deux nouveaux séismes

La première secousse d'une magnitude de 6,3 est survenue dans la nuit de samedi à dimanche. Son épicentre se trouvait au sud-ouest de la ville de Belanting, à une profondeur de sept kilomètres.

Des habitants ont affirmé que le séisme avait été fortement ressenti dans l'est de l'île de Lombok, endommageant des constructions et provoquant des scènes de panique. « Le séisme a fait paniquer certaines personnes qui ont fui leur maison, a déclaré à la chaîne Metro TV Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes. On ne nous a pas signalé de victimes ou de dégâts (importants) mais les gens sont traumatisés. »

Un bâtiment effondré après le séisme survenu dans la nuit du 18 au 19 août, à Lombok, le 19 août 2018. Amre Mogen /via REUTERS

Des glissements de terrain ont cependant eu lieu dans le parc national du Mont Rinjani, où des centaines de randonneurs avaient été pris au piège fin juillet lors d'un autre séisme. Le parc est depuis lors fermé au public.

Le porte-parole des services de la région chargés des catastrophes Agung Pramuja a indiqué que plusieurs habitations et d'autres constructions situées dans le district de Sembalun, sur les versants du Mont Rinjani, deuxième plus haut volcan d'Indonésie, s'étaient effondrées dimanche. Ces constructions avaient déjà été endommagées par les deux précédents séismes.

« Le séisme était incroyablement puissant »

La seconde secousse qui a frappé la région ce dimanche soir a en revanche été bien plus puissante, d'une magnitude de 6,9, soit le niveau du tremblement de terre qui avait fait plus de 460 morts il y a deux semaines. Son épicentre a été localisé à une profondeur de 20 km et à environ cinq kilomètres au sud de Belanting, selon l'Institut américain de géophysique (USGS). Aucune alerte au tsunami n'a été émise.

Prelim M6.9 Earthquake Lombok region, Indonesia Aug-19 14:56 UTC, updates https://t.co/PDpV5z7Qx3 USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 19 août 2018

Selon un porte-parole de l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes, l'électricité était coupée sur l'ensemble de Lombok, dans la nuit de dimanche à lundi, rapporte notre correspondant à Jakarta, Joël Bronner. Des premiers dégâts ont été signalés dans la ville de Kayangan, au nord de l'île. Pendant ce temps, d'autres répliques de plus faible intensité continuaient de faire régulièrement trembler la terre.

Un habitant a raconté à l'Agence France-Presse (AFP) avoir été brusquement réveillé par ce nouveau tremblement de terre. « Le séisme était incroyablement puissant. Tout était agité par des secousses, a déclaré Agus Salim, précisant que le secteur avait été atteint par une coupure de courant. Nous dormions tous dans une tente pour les évacués. Je venais juste de m'endormir lorsque soudain ça a commencé à trembler. Tout le monde est sorti en courant dans la rue en pleurant et en criant. »

Le séisme qui s'était produit le 5 août à Lombok avait également détruit des dizaines de milliers d'habitations, mosquées, et commerces, et fait plus de 350 000 sans-abri qui dorment sous des tentes ou des bâches près de leurs maisons endommagées.

(Avec AFP et Reuters)