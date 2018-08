Australie: Scott Morrison, un nouveau Premier ministre à la tête du pays

Avec notre correspondante en Australie, Caroline Lafargue

La majorité libérale a changé de Premier ministre pour enrayer sa chute dans les sondages, à moins d'un an des élections. Principales causes de cette baisse de popularité : un projet, finalement enterré, de réduction d'impôts pour les grandes entreprises ; et surtout, la hausse des factures d'électricité des Australiens, due à l'absence de politique énergetique claire. La majorité libérale est profondément divisée entre les pro-charbon et les plus moderés qui trouvent le charbon moins cher mais tolèrent une politique de réduction des émission.

Malcolm Turnbull, classé au centre-droit, n'a pas su réconcilier les deux courants, et sa majorité a implosé. Plusieurs ministres contestataires étaient en lice pour prendre la tête du pays, à commencer par Peter Dutton, ministre sortant de l'Immigration. Son image était trop dure, le parti a donc choisi Scott Morrison, le ministre du Budget sortant, jugé plus consensuel. Mais c'est plus une question d'image que de fond. Le nouveau Premier ministre devrait poursuivre une politique de l'immigration tres ferme contre les migrants arrivés par bateaux. Et, sur le climat, Scott Morrison préfère le charbon, et, il l'a dit plusieurs fois, il est opposé à une tarification du carbone ; mais, pensent les observateurs, il n'ira pas jusqu'à sortir de l'accord de Paris sur le climat.