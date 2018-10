Chine-fisc: l'actrice disparue Fan Bingbing présente «ses excuses»

Avec notre envoyé spécial à Pékin, Stéphane Lagarde

Après trois mois de silence, voilà la mise au pilori médiatique savamment orchestrée de Fan Bingbing. La nouvelle a provoqué un certain affolement et beaucoup de confusion surTwitter et le réseau chinois Sina Weibo ce mercredi. Les chiffres publiés par Xinhua, il est vrai, donnent le tournis. La dépêche de l’agence officielle revisitant une partie de la filmographie de Fan Bingbing le fait non pour souligner son talent, mais pour pointer à chaque fois ses manquements supposés vis-à-vis du fisc...

Pour son apparition dans The Bombing par exemple, « Da HongZha » en chinois, un blockbuster racontant l’histoire de six soldats chinois combattant les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, Fan Binging aurait perçu 30 millions de yuans de salaire (près de 3,8 millions d’euros),mais n’en aurait déclarée qu’un tiers grâce au système de contrat dit « yin et yang », une partie allant directement dans la poche de la star sans passer par le contrôle du Trésor public. Ce système de « double contrat » aurait permis à Fan Bingbing de dissimuler 240 millions de yuans (plus de 30 millions d’euros) aux impôts affirme encore l’agence d’Etat. Au total, ce sont 890 millions de yuans que les services fiscaux réclament à l’artiste. Une amende assortie d’un ultimatum : si Fan Bingbing ne paye pas d’ici au 31 décembre prochain, elle deviendra pénalement responsable, autrement dit elle pourrait aller en prison.

Autocritique sur le Net

Si les accusations de fraude fiscale ont fuité ces dernières semaines, la censure a verrouillé tout le reste, et aujourd’hui encore l’agence Xinhua se garde bien d’indiquer où se trouve Fan Bingbing. Prison, assignation à résidence à Shanghai, ou même fuite à l’étranger… Dans son autocritique publié sur son compte officiel Weibo, la star n’infirme ou ne confirme aucune des rumeurs qui ont circulé à son sujet. Elle reconnaît simplement avoir « trahi sa famille et ses fans. » Elle confie avoir « honte » de ses agissements et promet de s’acquitter de ce qu’elle doit auprès du bureau fiscal. D’autres personnes dans son entourage auraient été interpellées affirme Xinhua, sans donner plus de détails. C’est le prénom et non le nom qui sort les Chinois de l’anonymat, or, ici l’agence officielle ne fait état que d’un certain « M. Mu », un agent qui aurait aidé l’actrice et productrice à dissimuler ses revenus.

Purgatoire cathodique

Difficile de se remettre d’une telle mise au pilori médiatique en Chine. Suite à l’annonce de l’agence officielle, une avalanche de commentaires a envahi les réseaux sociaux, jusqu’alors censurés sur le sujet. Des internautes s’étonnant du montant des revenus de l’actrice, d’autres la jugeant pénalement responsable, d’autres encore en appellent à un purgatoire cathodique et à une interdiction d’écran et de toute activité commerciale pendant une durée d’au moins trois ans. Ce mea culpa très appuyé de Fan Bingbing, témoigne du peu de marge de manœuvre dont disposel’actrice au 60 millions de followers. « Elle n’est pas la première à vouloir échapper au fisc, pourquoi elle ? », s’interroge un internaute... « Tuer le poulet pour effrayer le singe » dit le proverbe chinois. Après les responsables des entreprises d’Etat, les avocats, les cadres communistes, c’est au tour du monde du spectacle de trembler. Cet « exemple » rappelant aux personnalités, que, quelque soit leur célébrité, c’est encore le parti qui commande en Chine.