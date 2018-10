Inde: l’Alliance solaire s’ouvre à tous les pays lors de sa première session

La secrétaire d’Etat française à la Transition écologique était ce mercredi en Inde, pour participer à la première session de l’Alliance solaire internationale, une organisation inaugurée en mars dernier et qui doit aider les pays du monde entier, et particulièrement les pays pauvres, à accéder à l’énergie solaire à bas prix. L’une des décisions majeures prise lors de cette session a été d’ouvrir cette organisation à tous les pays du monde, et non seulement aux Etats situés entre les tropiques. Ce qui ouvre les portes à plus de financement.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Les pays qui ont le plus grand potentiel de développement en énergie solaire se trouvent bien sûr sous les tropiques. Cette Alliance solaire internationale leur était donc destinée.

Mais cette restriction empêchait d’autres Etats intéressés, comme le Maroc ou l’Afrique du Sud, d’en bénéficier. Et surtout, cela excluait des pays européens qui pouvaient, eux, apporter expertise et financement, comme l’explique la secrétaire d’Etat au ministère de la Transition écologique, Brune Poirson : « Il y a beaucoup de pays comme par exemple l’Allemagne qui ont des solutions tout à fait intéressantes et innovantes dans le domaine de l’énergie solaire. Il faut que l’Alliance puisse en bénéficier aussi. De même qu’il y a d’autres pays au-delà des tropiques qui ont des capacités et des besoins en développement solaire, et ils doivent aussi, ces pays-là, en bénéficier. »

La France a promis d’attribuer, d’ici à 2022, un milliard d’euros de prêts aux pays de l’Alliance solaire. 800 millions ont déjà été attribués, et l’essentiel est allé aux pays africains. Cela a permis de financer la plus grande ferme solaire du Sénégal, d’une capacité de 30 MW. L'Alliance solaire internationale a également créé un réseau de centres de formation dans le solaire, qui permet aux pays du Sud de bénéficier de l’expertise de chercheurs pointus dans le domaine, venant entre autres de France et d’Inde.

