Elections législatives sous très haute tension en Afghanistan

Pourquoi ces trois ans et demi de retard ? Lors de la présidentielle de 2014, les fraudes massives avaient plongé le pays dans une grave crise politique, chacun des deux finalistes se déclarant vainqueur, il avait fallu inventer un nouveau système pour les faire cohabiter à la tête de l’Etat. Pour éviter de nouveaux problèmes, une réforme électorale était nécessaire, mais les dirigeants afghans ont mis beaucoup de temps à se mettre d’accord sur ses contours.

« Il fallait prendre le temps et maintenant c’est le moment », explique l’ambassadeur d’Afghanistan en France Abdel-Ellah Sediqi : « Au lieu d’attendre des circonstances parfaites qui ne viendront jamais - comme dans tous les pays du monde - il vaut mieux avoir un Parlement élu maintenant pour légitimer les institutions, pour la séparation des pouvoirs, pour qu’il y ait un Parlement par rapport au pouvoir exécutif ». Ces élections doivent permettre de revenir dans l’ordre constitutionnel, puisque les députés actuels sont censés avoir fini leurs mandats il y a plus de trois ans, précise Gilles Dorronsoro, professeur de sciences politiques à l'université Panthéon Paris 1–Sorbonne.

Violence et participation

Les talibans et l’organisation Etat islamique, qui ont appelé au boycott du vote de samedi, ont réussi à tuer dix candidats pendant la campagne électorale. Jeudi 18 octobre encore, le très puissant chef de police du district de Kandahar, dans le sud, était assassiné par les talibans. La proximité des élections est certainement une coïncidence – les talibans avaient déjà essayé des dizaines de fois de le tuer, mais cela reste un message très clair envoyé à la population pour le jour du vote : les talibans peuvent atteindre qui ils veulent.

Mais la participation est elle aussi un enjeu important du scrutin : elle doit permettre de légitimer à nouveau cette Assemblée sortie des clous constitutionnels. Pour surveiller les 5 000 bureaux de vote, 50 000 membres des forces de sécurité afghanes seront donc positionnés demain dans le pays. Malgré ce déploiement, Gilles Dorronsoro estime qu’au minimum un tiers des districts ne pourront pas voter : les talibans vont tout simplement bloquer les routes. Une vague d’attentats suicides est également possible – il est facile de se dissimuler sous une burqa et se faire exploser dans une file d’attente, précise le spécialiste.

Avec un taux de participation qui dans certains lieux pourrait descendre à 15% et une offre pléthorique de candidatures, il est possible que des candidats soient élus avec 5-6% des voix : « Si on ajoute à ça des fraudes de plus en plus massives avec les années, on va avoir un vrai problème de légitimité par-rapport à ce Parlement ». A nouveau.

Les jeunes candidats

Pour autant, parmi les 2 500 candidats, beaucoup de jeunes et de femmes se présentent. « Ils se lancent dans une idée de renouvellement des élites », explique Romain Malejacq, professeur à l'université de Radboud, à Nijmegen aux Pays-Bas. Mais « il est peu probable de voir cet enthousiasme se transcrire dans les votes » : d’abord, seul un tiers des femmes se sont enregistrées pour voter, un chiffre qui n’est pas en augmentation. Ensuite, le mode de scrutin (uninominal à un tour) a tendance à favoriser les personnages connus et les hommes forts, c’est-à-dire les commandants et les seigneurs de guerre. Des gens susceptibles selon les Afghans de les protéger, alors que le climat sécuritaire ne cesse d’empirer.

Quel bilan pour l’Assemblée ?

Globalement, le bilan de la Chambre basse de l’Assemblée est assez faible selon Gilles Dorronsoro. D’abord parce que les deux présidents qui se sont succédés à la tête de l’Afghanistan depuis la chute des talibans, Hamid Karzai et Ashraf Ghani, ont fait passer de nombreux textes législatifs par décret – ce qui a marginalisé de fait le Parlement. Sans oublier que « jusqu’à leur désengagement en 2014 les occidentaux avaient un rôle majeur dans la formalisation des textes : c’était souvent eux qui en fait initiaient indirectement les propositions de loi ». Autre problème : la corruption, « les votes ont souvent été achetés ». Et puis souligne Gilles Dorronsoro « il n’y a pas eu constitution d’une éthique de député, d’un sentiment de représenter le peuple, ce qui est extrêmement important. Donc globalement ça a été un échec ».

Et la situation du Parlement va encore s’aggraver selon le spécialiste, car estime-t-il la nouvelle législature a peu de chance d’arriver à son terme : « Les Américains négocient directement, sans préconditions, avec les talibans, ce qui montre qu’ils sont en train de court-circuiter le régime installé à Kaboul. Fondamentalement Trump est en train de lâcher l’Afghanistan ».

Envoyer un message

Mais aujourd’hui le gouvernement afghan est surtout concentré sur les élections de ce samedi, qui sont aussi pour lui l’occasion d’envoyer un message positif à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds - dans un peu plus d’un mois se tient à Genève une conférence ministérielle de l’ONU sur l’Afghanistan. Abdel-Ellah Sediqi, l’ambassadeur d’Afghanistan en France, souligne que ce message est aussi à destination des pays voisins – par exemple du Pakistan, accusé par Kaboul de soutenir les talibans : il s’agit de « démontrer que les afghans sont capables de se réconcilier en interne et de pleinement mettre en œuvre la Constitution ». Car se désole le diplomate, « les talibans et leurs soutiens ont toujours voulu démontrer que les Afghans ne sont pas dignes de vivre pleinement leur destin selon leur volonté, selon les lois qu’ils édictent. Ils ont toujours voulu sous-traiter le destin de ce pays. Il faut qu’ils comprennent que la seule façon de combattre c’est la voie démocratique ». Et donc les élections.

Evidemment, pour que ces messages fonctionnent, il faut que les législatives de ce samedi se déroulent le mieux possible. Ouverture des bureaux de vote à 7h, heure locale.