[Reportage] Des familles dévastées au lendemain du crash du vol Lion Air

Avec notre correspondant à Jakarta, Joël Bronner

Il est une heure du matin à l'hôpital Said Sukanto de Jakarta. Sur des chaises en plastique recouvertes d'un drap blanc, de nombreux parents des passagers du vol JT610, qui s'est écrasé quelques heures plus tôt. Les yeux embués sous ses lunettes rondes et son voile noir, Romianto Nugroho, 58 ans, se ronge les sangs avec son mari. Dans l'avion, il y avait Akil, leur fils.

« On est venu ici amener des papiers comme des certificats administratifs et remplir des documents. Maintenant on attend les résultats ADN pour savoir s'ils identifient notre enfant », explique la mère de famille.

Toutes les familles savent qu'il n'y a presque aucune chance de retrouver des rescapés et que les 24 sacs ramenés ce jour-là des décombres ne contiennent que des bouts de restes humains. Les yeux dans le vague et de l'émotion plein la gorge, Jamesh Sianturi, 57 ans, évoque son fils Jandri.

« Au départ, mon fils qui est banquier devait prendre l'avion dimanche et pas lundi. C'est moi qui lui ai demandé de repousser son vol de 24h et de rester un peu plus longtemps à Jakarta pour qu'il puisse rencontrer sa fiancée. Tous les deux devaient se marier l'an prochain », raconte-t-il.

La cigarette qu'il néglige lui fume tristement entre les doigts, tandis que l'homme a la voix éraillée. Lui se consume littéralement de chagrin dans la nuit.