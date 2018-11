Sur fond d'incendies de forêts, un été caniculaire se dessine en Australie

Depuis plusieurs jours une série d'incendies s'est déclarée au nord-est de l'Australie, dans l'Etat du Queensland. Ce sont 17 000 hectares de forêts et de terres agricoles sont partis en fumée et un millier de personnes ont été évacuées.

Après six années de sécheresses consécutives, c'est encore un été caniculaire qui s'annonce dans le Queensland, en Australie : les températures frisent les 40 degrés et le vent souffle fort. Alors il suffit de quelques orages secs, chargés de foudre et d'éclairs, et voilà que tout s'embrase. Matt Burnett, président de la région de Gladstone, s'inquiète : « Le feu s'approche de certaines zones qui n'ont pas vu une goutte de pluie depuis des années ; le sol, c'est comme si c'était du carburant. Ca s'enflamme subitement et ça devient incontrôlable. »

Au total, 250 pompiers et sept avions Canadair luttent jour et nuit pour tenter de contrôler les 80 feux de forêts qui se sont déclarés sur près de 200 kilomètres en seulement quelques jours. Des renforts sont actuellement en train d'affluer du reste du pays. « On n'a jamais été confronté à une situation aussi grave dans l'Etat du Queensland, souligne Matt Burnett. C'est inhabituel. Et il va très certainement nous falloir encore plusieurs jours pour en venir à bout. »

Hier, après midi, ordre a été donné aux communes particulièrement menacées de Baffle Creek, Deepwater et Oyster Creek d'évacuer sans tarder, car l'une des principales route de la région sera bientôt totalement inaccesible, encerclée par des flammes qui peuvent atteindre douze mètres de hauteur.