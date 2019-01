Inde: les applications mobiles, un secteur en pleine explosion

L’Inde est aujourd’hui le deuxième marché au monde après la Chine pour les applications téléphoniques, avec près du tiers du nombre total de téléchargements d’applications à travers le monde. Cette consommation de plus en plus importante d’applications est due en grande partie à la démocratisation de l’internet mobile.

De notre correspondant à New Delhi,

Les Indiens sont de grands consommateurs d’applications et en consomment de plus en plus. Les téléchargements d’applications étaient estimés à plus de 12 milliards l’année dernière, ce qui a permis au pays de dépasser les Etats-Unis en la matière. Selon le magazine Forbes, l’Inde atteindra les 37 milliards de téléchargements d’applications en 2022, soit une croissance de 207%, la plus forte au monde. Cette tendance s’explique par une explosion de la consommation de data mobile mensuelle, qui a augmenté de 2500% ces quatre dernières années.

Prix défiant toute concurrence pour la 4G

Elle est due a deux principaux facteurs : le premier est l’arrivée sur le marché de l’opérateur Jio en 2016, en partenariat avec le conglomérat indien Reliance. Jio-Reliance a véritablement révolutionné le secteur de la téléphonie mobile en offrant des appels gratuits et surtout, des prix défiant toute concurrence pour la 4G.

L’arrivée de Jio, qui s’est octroyé près de 20% du marché en seulement deux ans, a entraîné un changement des habitudes d’utilisation, avec notamment beaucoup plus de consommation vidéo. Le second facteur est l’arrivée de marques chinoises de smartphones à bas prix, qui permettent à un plus grand nombre d’Indiens, surtout en milieu rural, d’avoir accès a ce contenu, sans avoir à dépenser un mois de salaire pour un Samsung ou un iPhone.

TikTok, une application très à la mode

L’application WhatsApp est sans surprise la plus utilisée en Inde, responsable à elle seule de 50% du temps passé par les utilisateurs indiens sur des applications. Les applications de vidéos en streaming, comme Netflix ainsi que ses versions plus locales sont parmi les plus utilisées.

L’application chinoise TikTok fait fureur en Inde cette année, où elle compte désormais 15 millions d’utilisateurs. TikTok permet de créer ses propres vidéos en mimant des dialogues de films ou des tubes du moment. Plusieurs stars de Bollywood s’y sont mises et l’application commence même à avoir ses propres stars en Inde, des inconnus qui ont aujourd’hui plusieurs millions de followers.

Tinder, l’application Android qui génère le plus de revenus

L’application ShareIt, pour le partage de contenu, compte 400 millions d’utilisateurs en Inde, soit près du tiers du nombre d’utilisateurs à travers le monde. Et bien sûr, l’application de rencontres Tinder est l’application Android qui génère le plus de revenus en Inde.

Si les Indiens sont friands d’applications, ils restent frileux quand il s’agit de mettre la main au portefeuille. L’Inde occupe seulement le 5e rang mondial en matière de dépenses pour les applications, devancée de très loin par la Corée du Sud en quatrième position.