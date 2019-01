Thaïlande: Bangkok frappée par une grave pollution atmosphérique

Cette nuit, les gratte-ciel de Bangkok seront encore une fois plongés dans un brouillard brunâtre, épais et toxique. L’indice de la qualité de l’air du site Airvisual affiche un taux de pollution entre 160 et 200. Il est donc conseillé de fermer les fenêtres et de porter un masque pour toute activité à l’extérieur. Plus de 400 écoles resteront fermées jusqu’à la fin de cette semaine. Une première.

Des voitures diesel sont interdites de circulation, des avions ont déversé des produits chimiques dans les nuages pour déclencher des averses et ce jeudi, la municipalité a fait voler des drones censés disperser les particules fines, très dangereuses pour la santé. Mais rien n’y fait, même pas l’appel aux 12 millions d'habitants de ne plus brûler d’encens pour le Nouvel An chinois.

Les autorités commencent à s'inquiéter, notamment d'un possible impact sur le tourisme, l'un des piliers économiques de la Thaïlande.

La coordinatrice régionale du programme de l’ONU pour l’environnement appelle donc le gouvernement à une « action décisive », et suggère de fermer les usines les plus polluantes et de cesser l’incinération de déchets à ciel ouvert.