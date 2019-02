Militaires US en Corée du Sud: accord de financement Séoul-Washington

Ce dimanche 10 février, Séoul a annoncé avoir accepté d'augmenter de près de 10% sa participation au coût de déploiement de dizaines de milliers de soldats américains en Corée du Sud, réglant un différend avec son allié avant un second sommet entre Washington et Pyongyang.

L'accord de financement annoncé le 10 février par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères prévoit le versement par Séoul d'une somme d'environ 1 040 milliards de wons (816 millions d'euros) pour l'année 2019. Il s'agit d'une augmentation d'environ 8,2% par rapport à la contribution annuelle fournie par la Corée du Sud au terme d'un accord quinquennal arrivé à expiration fin 2018. Les Etats-Unis exigeaient « une énorme » augmentation de la contribution sud-coréenne, a poursuivi le ministère, mais les deux pays ont réussi à conclure un accord qui reflète « l'état de la sécurité sur la péninsule coréenne ».

« Alliance solide »

Les deux partenaires ont « réaffirmé (...) l'importance d'une alliance solide entre la Corée du Sud et les Etats-Unis et le besoin d'un déploiement stable des troupes américaines », a poursuivi le ministère. On se souvient que la guerre de Corée (1950-53) s'est achevée par un armistice et non un traité de paix et que les Etats-Unis déploient donc plus de 28 000 soldats en Corée du Sud pour la protéger de la Corée du Nord. Un déploiement dont le coût a été souvent dénoncé par le président américain Donald Trump.

Le retrait, « peut-être un jour »

Certains craignaient que M. Trump ne se serve de la querelle sur les coûts comme prétexte pour retirer les troupes américaines. La semaine dernière, M. Trump a cependant déclaré sur CBS qu'il n'avait « aucun projet » de retirer les troupes américaines dans le cadre d'un compromis qui serait conclu à Hanoï fin février, lors de la deuxième entrevue du président américain et du leader nord-coréen, mais a ajouté que cela pourrait arriver « peut-être un jour ». L'accord n'est valable que pour un an et les deux parties devraient retourner à la table des négociations. Il entrera en vigueur après avoir reçu le feu vert de l'Assemblée nationale sud-coréenne, attendu en avril, précise l'agence Yonhap.

(avec AFP)