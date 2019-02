Effervescence à Hanoï à l'approche du sommet Trump-Kim

Avec notre envoyé spécial à Hanoï, Stéphane Lagarde

Des bouchons s'étirent à Hanoï, peut-être encore plus qu’à l’ordinaire en ces jours de rencontre au sommet. Autour des hôtels Mélia et Marriot, où sont logées les délégations nord-coréenne et américaine, les rues sont fermées. Même chose devant l’hôtel Métropole où des journalistes sud-coréens grimpés sur des petits tabourets, font déjà le guet. « Kim et Trump vont se voir ici au Métropole Hôtel, pour le dîner ce soir », explique l'un d'eux, assurant qu'il va faire le pied de grue jusqu'à la rencontre.

Un confrère Sud-Corée déjà en place devant l’hôtel Métropole de Hanoï où dîneront Kim Jong-un et Donald Trump ce soir mercredi. #trumpkimvietnam pic.twitter.com/aVdHYDAhMj Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) 27 février 2019

Une longue attente avant le dîner de ce soir entre les deux « faiseurs de paix ». Selon les autorités vietnamiennes, 3 700 journalistes sont accrédités pour l’événement.

Les trois hectares du Viet Xo Friendship Labour Cultural Palace, l’ancien palais de l’Amitié entre le Vietnam et l’ex-URSS accueillent le centre de presse. Sur place, on trouve des écrans pour retransmettre la rencontre et de quoi se restaurer. Et pour ne pas se retrouver avec la facture qu’ont dû payer les contribuables Singapouriens après le premier sommet, les autorités vietnamiennes ont eu recours à des partenaires privés. Ici, c’est une chaîne de boulangerie sud-coréenne qui sponsorise les en-cas pour les médias.

« Nous distribuons des sandwichs et de l’eau fraîche à tous ceux qui viennent ici, explique l'une des hôtesses. Nous espérons évidemment la paix pour la péninsule. Comme vous le savez, le Vietnam est un lieu de paix. Je suis très fière que les Etats-Unis et la Corée du Nord aient choisi mon pays pour se rencontrer. »

Le sommet de Hanoï comme outil du soft power vietnamien : l’agence nord-coréenne de presse annonçait ce mercredi que Kim Jong-un jouerait les prolongations au Vietnam, avec une visite officielle prévue juste après ces deux jours passés avec le président américain.