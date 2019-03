L'entreprise Huawei exacerbe la fierté des Chinois

Le chinois Huawei, le leader mondial des télécommunications et deuxième fabricant de smartphones est empêtré dans plusieurs scandales. L’entreprise est soupçonnée d’espionnage au profit de la Chine et est accusée par les Etats-Unis d’avoir violé les sanctions contre l’Iran. Néanmoins, il semble que plus l’entreprise est attaquée dans le monde, plus elle a de succès en Chine ! Huawei fait la fierté des Chinois et une chanson a même été composée pour célébrer l’entreprise.

Avec notre correspondant à Shanghai, Simon Leplâtre

Cette chanson interprétée par un chœur d’enfants est un succès en Chine. Elle tourne largement sur les réseaux sociaux depuis mercredi. Dès sa publication, elle a été diffusée abondamment par les médias d’Etat chinois, toujours friands de toute manifestation de patriotisme.

Les paroles vantent les caractéristiques des téléphones commercialisées par l’entreprise: « Quel est le plus beau téléphone du monde ? Tout le monde dit que c’est Huawei. Leurs batteries durent longtemps, ils sont beaux, les puces électroniques chinoises sont les plus précieuses ». Le refrain vous reste dans la tête: « Huawei c’est bien, Huawei c’est beau, etc. »

Composée par un compositeur de l’armée chinoise

La communication de Huawei s’est empressée de préciser qu’elle n’avait rien à voir avec la création de cette œuvre. On les comprend puisque Huawei s’efforce en ce moment de convaincre le monde de son indépendance vis-à-vis du pouvoir chinois.

La chanson a été publiée sur le réseau social WeChat par un centre d’activité pour les enfants de Zhuhai, une ville du sud. Toutefois, l’identité du compositeur suggère une initiative de la propagande officielle. Li Yourong, qui a écrit les paroles, est un célèbre compositeur de l’armée chinoise.

Un exemple de la montée en gamme de la Chine

Comme le suggère cette chanson, Huawei est un vrai objet de fierté nationale. On le voit dans les conversations avec les Chinois, Huawei est cité comme un exemple de la montée en gamme de la Chine. On sent de plus en plus de fierté à mesure que Huawei s’impose.

Le conflit économique avec les Etats-Unis et l’arrestation de la fille du fondateur de Huawei, Meng Wanzhou, ont fait de l’entreprise un symbole de la montée en puissance technologique de la Chine et des efforts des Américains pour l’en empêcher.