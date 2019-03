L'armée indienne rend son rapport sur son attaque contre un camp au Pakistan

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Les images de haute définition montrent un bâtiment dans une zone forestière. Son toit comporte un trou et des signes de brûlures, indiquant le possible passage du missile israélien Spice 2000, utilisé par l’aviation indienne dans cette attaque. Pour Abhijit Iyer-Mitra, chercheur à The Institute for peace and conflict studies, ces éléments sont crédibles.

« Ces missiles sont très précis. Ils descendent en pointe à travers la structure et explosent au sol en propageant une onde de choc très puissante, explique-t-il. Cela fait le même effet que si vous étiez percutés par une voiture roulant à 300 km/h. Vous finissez en viande hachée. »

Des entraîneurs de terroristes

Ce camp d’entrainement de terroristes pouvait compter près de 300 personnes, mais nos sources estiment que seulement une trentaine auraient été tués. Ce qui est déjà une victoire pour ce chercheur. « Pour moi, c’est la valeur de ces cibles tuées qui compte. Car c’était les entraineurs des terroristes du Jaish-e-Mohammed qui se trouvaient là, et cela a pris énormément de temps pour les former. Cela mettra au moins cinq ou six ans pour les remplacer. »

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se prononcer la semaine prochaine sur le placement de Masood Azhaar, le chef du Jaish-e-Mohammed, sur la liste des terroristes internationaux.

