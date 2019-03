Australie: Accor visé par des accusations de discrimination raciale

Une enquête a été ouverte pour déterminer si les managers du groupe Accor incitaient les employés de l’hôtel à Alice Springs, dans le désert australien, à proposer aux clients aborigènes des chambres de qualité inférieure en leur appliquant les mêmes tarifs.

Alertée par un employé qui a voulu garder l’anonymat, la chaîne de télévision australienne ABC a voulu vérifier ces accusations en envoyant à l’hôtel Ibis à Alice Springs deux faux clients. Et le test s’est avéré concluant, avec une différence notable de la qualité des chambres proposées aux clients selon leur couleur de peau.

Bris de verre et restes de nourritures

Le client non aborigène a obtenu une chambre impeccable. De son côté, la chambre du client aborigène se situait dans une zone confinée de l’hôtel. Et pour le même prix de 129 dollars, l’hygiène était déplorable, avec des draps et des serviettes sales, des restes de nourritures, des habits laissés par le précédent client, des bris de verre et des ordures dans le patio, ou encore des fils électriques sortant des plinthes.

La direction d’Accor, qui déplore l’incident, et qui dit rester fidèle à sa politique anti-discriminatoire, a ordonné une formation à destination de tous ses employés. Le ministre fédéral des Affaires indigènes Nigel Scullion a qualifié quant à lui cette pratique de « très préoccupante ». Un avocat spécialiste de la discrimination à Melbourne estime qu’il existe en Australie et en particulier dans le Nord australien, un véritable triangle des Bermudes, une allusion aux nombreuses victimes de racisme qui ne déposent pas plainte.

Les aborigènes au ban de la société

Les aborigènes d’Australie représentent 3 % de la population australienne et restent sa communauté la plus déshéritée. En février, le Premier ministre Scott Morrison avait admis que le gouvernement n’avait pas atteint ses objectifs après avoir promis plus d’une décennie auparavant de « combler l’écart » entre les indigènes d’Australie et le reste du pays. Selon le Bureau australien des statistiques, le taux de chômage des aborigènes est trois à quatre fois plus élevé que la moyenne nationale.