Une Japonaise de 116 ans nouvelle doyenne de l‘humanité

Kane Tanaka a beau être la femme la plus âgée au monde, elle a toute sa tête, et passe ses après-midi à étudier les mathématiques et pratiquer la calligraphie. Et pas de grasse matinée pour la doyenne de l’humanité, tous les matins elle se réveille à six heures.

C’est dans sa maison de retraite que Kane Tanaka a célébré son titre ce samedi, rejoignant d’autres célèbres doyens de l’humanité japonais : Jiroemon Kimura, mort en 2013 à l’âge de 116 ans, ou encore Masako Nonaka, décédé en janvier dernier à 113 ans.

Le Japon serait-il le pays de la longévité ? Il compte pas moins de 70 000 centenaires et affiche la plus longue espérance de vie au monde avec une moyenne d’un peu moins de 84 ans, sachant que, comme souvent, les hommes y vivent moins vieux.

Cette longévité serait à mettre sur le compte des bienfaits de l’alimentation japonaise : peu de graisse animale, beaucoup de poisson et moins d’alcool - contrairement aux Occidentaux. L’obésité est rare, et surtout, les Japonais restent actifs jusqu'à plus de 80 ans.

