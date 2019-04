Inde: les femmes marchent contre les discours politiques de haine

Avec notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis

Les élections législatives vont débuter dans exactement une semaine en Inde. Le gouvernement, mené par le parti nationaliste hindou, cherche à tout prix à obtenir un nouveau mandat et la campagne est très tendue depuis plusieurs semaines, le gouvernement affirmant par exemple que l’opposition est favorable aux terroristes et au Pakistan ennemi.

Dans ce contexte, plusieurs centaines de femmes, accompagnées de quelques hommes ou transsexuels, ont défilé dans le centre de New Delhi sous une énorme banderole indiquant « Sauvez notre Constitution » ; et aux cris de « Azadi », « Liberté ».

« Les programmes que le gouvernement a annoncés pour les femmes ne produisent aucun effet. Tout l’argent part dans la publicité mais il il ne se passe rien sur le terrain. Nous luttons aussi contre la haine religieuse que diffuse ce gouvernement et la tolérance pour les lynchages des musulmans. Nous appelons donc à ne pas voter pour ce gouvernement, car il va détruire notre pays », explique Richa, une jeune chercheuse

« La femme a une approche beaucoup plus humaine de la société, et plus égalitaire »

Dans la foule étaient également visibles quelques cheveux gris. Des féministes de première heure, comme Renu, 60 ans : « La femme a une approche beaucoup plus humaine de la société, et plus égalitaire. Et dans les temps de crise et de haine comme en ce moment, la femme doit sortir pour essayer de rétablir le respect de chacun ».

Des dizaines d’autres marches de femmes similaires étaient prévues pendant toute cette journée dans 20 États du pays.