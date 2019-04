Guerre commerciale Etats-Unis-Chine: vers un consensus?

À Washington, les discussions se poursuivent ce vendredi entre Américains et Chinois pour tenter d’enterrer la hache de guerre commerciale entre la première et la deuxième économie du monde. Un 9e tour de négociations alors que les déclarations dans les deux capitales se sont multipliées ces dernières heures. Donald Trump se dit optimiste et évoque à nouveau, en cas de « deal », la tenue d’un éventuel sommet avec son homologue chinois le mois prochain. De son côté, Xi Jinping appelle à la « conclusion rapide des négociations ».

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Pékin est pressé d’en finir avec la guerre commerciale et les alertes de l’agence Xinhua ont réveillé les smartphones ce matin de jour férié et de « fête des morts » en Chine.

Photos de containers sur les ports « trépignant » de repartir, étoiles jaunes sur fond rouges du drapeau de la République populaire emmêlées aux étoiles blanches sur fond bleu de l’étendard américain... « un nouveau consensus » a été obtenu sur le texte négocié par la Chine et les Etats-Unis a déclaré le vice-premier ministre Liu He, qui apportait avec lui un message du numéro chinois : « J'espère que les délégations de nos deux pays pourront parvenir le plus tôt possible à une conclusion sur le texte, sur la base du principe de respect mutuel, écrit Xi Jinping. Dans la situation actuelle, le développement sain et stable des relations sino-américaines est étroitement lié aux intérêts des peuples chinois et américains. Et pour cela, un leadership stratégique est nécessaire. »

Accélérer la cadence

Pékin entend accélérer la cadence. Shi quan shi mei, l’expression chinoise autour du chiffre 10, « complet et parfait », est sur toutes les lèvres. Après le 9e round des négociations une conclusion au 10e tour de table serait perçue comme un accomplissement. « Le fruit est mûr, mais il est difficile de dire quand il tombera » tweetait hier l’éditorialiste du très officiel Global Times.

Côté Chinois, on aurait aimé fixer une date à la prochaine rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump aux États unis, de manière à compléter au plus vite le texte d’un futur accord. Mais il reste des points de blocages importants, des questions comme la « propriété intellectuelle » ne sont pas réglées. Pas de deal, pas de sommet a fait savoir, jeudi, Donald Trump. De toute façon, Xi Jinping ne fera pas le déplacement sans être certain d’un accord laissent entendre ici certains observateurs.