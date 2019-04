Sri Lanka: trois hôtels et trois églises frappés par des explosions

Une série de six explosions a frappé le Sri Lanka ce dimanche 21 avril 2019, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés dans trois hôtels haut de gamme et trois églises du pays.

Six explosions se sont produites ce dimanche dans trois hôtels et trois églises du Sri Lanka, où était célébrée la messe de Pâques. Notamment Saint-Anthony, dans la capitale du pays, Colombo, où se trouvent également les trois hôtels, ainsi qu'un autre lieu de culte à Batticaloa, dans l'est de l'île.

Saint-Sébastien de Katuwapitiya, la troisième église touchée, se trouve à Negombo, au nord de Colombo. « Attentat contre notre église, s'il vous plaît, venez nous aider si des membres de votre famille s'y trouvent », peut-on lire dans un message en anglais posté sur le compte Facebook de l'église.

Ces actes n'ont pas été revendiqués pour le moment. Entre 5 et 10% de la population srilankaise, pays qui a connu une guerre civile pendant plus de 35 ans, est chrétienne. Les musulmans sont un peu plus nombreux. Le bouddhisme est majoritaire (environ 70%). L'hindouisme est également pratiqué.

Selon l'Agence France-Presse, les catholiques sont perçus au Sri Lanka comme une force unificatrice, car on en trouve à la fois chez les Tamouls et dans la majorité cinghalaise. Mais certains sont mal vus parce qu'ils soutiennent des enquêtes extérieures sur les crimes de l'armée srilankaise contre les Tamouls.

La guerre s'est achevée en 2009. Selon l'ONU, entre 1972 et 2009, le conflit a fait entre 80 000 et 100 000 morts. Jean-Paul II s'était rendu sur place en 1995. François en a fait de même en 2015. La police de la capitale avait alors parlé de la foule la plus importante jamais rassemblée lors d'une manifestation publique.