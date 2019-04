Chine: le forum des «routes de la soie» se clôture sur 57 milliards d'accords

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Qualifiée de « conférence de presse » de clôture, mais sans questions, l’allocution de Xi Jinping devant une salle d’officiels et de journalistes triés sur le volet a été l’occasion une nouvelle fois samedi 27 avril de répéter ce qui avait été dit à l’ouverture : l’ « Initiative ceinture et route » amène un développement « ouvert », « propre » et « vert ». Trois adjectifs magiques destinés à rassurer ceux qui s’inquiétaient de la durabilité financière, environnementale et de l’équité du projet chinois.

«Le forum de cette année envoie un message clair : de plus en plus d’amis et de partenaires vont rejoindre la coopération dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, si l’"initiative ceinture et route" émane de la Chine, ses opportunités et ses résultats appartiennent au monde entier », a assure le président Xi Jinping.

Redynamiser les routes

Le sommet a permis d’aboutir à 283 résultats concrets, ajoute encore le chef de l’État chinois, sans qu’on en sache les détails. Enfin, pour cette deuxième édition du forum, l’accent a été mis sur le privé afin de redynamiser des routes où circulaient jusqu’à présent essentiellement de grands projets étatiques d’infrastructures.

Quelque 800 entreprises et organisations non gouvernementales ont fait le déplacement cette année, avec à la clé 57 milliards d’euros d’accords passés dans la capitale chinoise.

