Élections indiennes: l'Uttar Pradesh, un enjeu crucial pour Modi

Ce lundi 29 avril 2019 s'ouvre la quatrième phase des législatives générales indiennes, sur sept au total étalées sur six semaines. Narendra Modi, chantre du nationalisme hindou, sera-t-il réélu pour un nouveau mandat de cinq ans ? Quelque 71 sièges sur 546 sont en jeu dans neuf États. Le Premier ministre doit absolument garder l’Uttar Pradesh, État le plus peuplé du pays, s’il veut rester.

Kampur est la ville la plus peuplée d’Uttar Pradesh : 5 millions d’habitants, et 20 millions en comptant sa périphérie. Aujourd’hui, jour de vote, c’est ferié et les gens sont venus à la « fraîche », tôt le matin, même s’il faisait alors déjà extrêmement chaud. Ils montraient fièrement la tache d’encre sur leur ongle, qui prouve qu’ils ont voté.

Tous, quelle que soit leur tendance, disent vouloir le développement et du travail. À Kampour, l’industrie du cuir, extrêmement importante, est en berne ; le gouvernement a fermé toutes les tanneries l’an dernier, et certains pensent que c’est à cause de sa politique de protection de la vache, sacrée dans l’hindouisme. Du coup, il y beaucoup de chômage.

Pour Haseen Khan, qui vend des pièces détachées de voitures, le gouvernement ne travaille qu’avec les 5-10% les plus riches du pays et « n’est pas pour la majorité de la population ». Il cite aussi la démonétisation pour expliquer son vote (il a voté Congrès), quand le gouvernement a enlevé de la circulation une masse de billets pour lutter contre la corruption, ce qui a posé de gros problèmes à la majorité de la population, mais « pas aux plus riches », selon Adil.

Ceux qui veulent que Modi s'en aille votent plutôt pour le Congrès

Ahmed Abdullah votait quant à lui pour la première fois, il a lui aussi voté pour le parti du Congrès, car quand ils étaient au pouvoir, il y avait aussi de la corruption mais pas de violences, dit-il ; violences contre les musulmans, meurtres de journalistes... À ses yeux, « ils abîment la démocratie indienne ».

D’autres veulent aussi le changement, mais avec le parti déjà au pouvoir, le BJP, affirmant qu’il a réduit la violence dans le pays et que Narendra Modi est ami avec beaucoup de gouvernements étrangers. Ils veulent qu’il fasse encore plus. Peu d'électeurs en revanche pour la grande alliance locale en Uttar Pradesh, SP-BS, entre les deux partis qui soutiennent l’un les musulmans et l’autre les Dalits, les ex-intouchables.

Cette alliance historique pèse lourd dans l'État. Mais pour ceux qui s’opposent au BJP, la tendance semble le vote Congrès, parce qu’ils ont peur que l’alliance locale soit justement trop locale et ne parvienne pas à créer une grande coalition au niveau national pour former le gouvernement. Ce qui laisserait le champ libre au BJP de Narendra Modi.

