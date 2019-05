Le cyclone Fani balaye la côte est de l'Inde

Le cyclone Fani, plus violente tempête tropicale de la région depuis 20 ans, fouette tout l'est de l'Inde depuis vendredi. Il a balayé les côtes de l'Odisha, où plus d'un million de personnes ont été déplacées et 8 personnes sont mortes. C'est maintenant Calcutta et bientôt le Bangladesh qui devraient subir ces vents torrentiels.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Bhubaneswar, ville de plus d’un million d’habitants et capitale de l’État oriental de l’Odisha, est complètement balayée par un vent torrentiel, avec des rafales de 175km/h. Les résidents restés en ville filment le chaos autour d’eux: les palmiers sont quasiment couchés, les vitres de leur immeuble s’envolent, et un peu plus loin, une énorme grue s’effondre sur des maisons.

Les autorités régionales ont anticipé le désastre et évacué depuis jeudi plus d’un million de personnes vulnérables vers 4 800 refuges. Car toutes les maisons des habitants de la côte, qui ne sont pas construites en dur, pouvaient être emportées par l’un des plus puissants cyclones qu’a connus la région depuis 20 ans.

Cette bonne préparation a permis de sauver de nombreuses vies. Le dernier cyclone d’une telle puissance avait tué plus de 10 000 personnes en 1999.

Depuis ce samedi matin, c’est la région du Bengale qui est frappée, et Calcutta est fouettée par des vents moins violents, d’environ 100 km/h en rafale. Et enfin, le Bangladesh sera la dernière victime de la tempête Fani. Ce pays très densément peuplé a déjà évacué plus d’un million de personnes. Mais la population qui vit dans des conditions plus précaires pourrait souffrir encore plus qu’en Inde.