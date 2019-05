En Chine, la myopie gagne du terrain chez les jeunes

Dans un rapport publié ce vendredi 10 mai, le centre de recherches sur la santé de l’université de Pékin révèle que près de 54 % des enfants et des adolescents chinois sont atteints de myopie, et plus de 82 % des étudiants

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La nouvelle devrait intéresser les fabricants de lunettes, mais elle alarme le milieu médical. La myopie des jeunes Chinois s’accroît. Et cela ne devrait pas aller en s’arrangeant, estiment les chercheurs de Beida. « Malgré les alertes, nous continuons à ne pas prendre les mesure de préventions nécessaires », écrivent les auteurs de l’enquête publiée par l’université de Pékin.

Et la tendance s’accélère. Les auteurs de l’étude estiment qu'à ce rythme, la Chine pourrait compter jusqu’à 711 millions de myopes en 2020, contre les 600 millions recensés en 2017 par l’Organisation mondiale de la santé. La myopie concerne une population de plus en plus de jeunes : 58 % des élèves du secondaire âgés de 13 à 15 ans et 83 % des étudiants, autrement dit la première génération née avec les écrans.

Les ordinateurs utilisés pour les études ou pour les jeux vidéo, les téléphones portables si chers aux adolescents, avec lesquels on échange, on consomme et on règle tous ses achats en Chine, sont les premiers responsables d’une vue dégradée. Outre ces écrans très fatigants, le rapport pointe également le manque d’activité en extérieur et les fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux laissant entendre que la myopie n’est pas si grave, ou que de simples larmes artificielles permettraient aux élégants et aux élégantes de se passer de lunettes.