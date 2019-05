Taïwan: premiers et historiques mariages homosexuels

Avec notre correspondant régional,

Jubilation et émotion, c’est aussi l’aboutissement de plus de trois décennies de combats pour l’égalité des droits qui était célébrée ce vendredi à Taipei. En témoigne, la présence de la figure historique de la lutte LGBT. Costume rouge vif, bandeau arc-en-ciel et ours en peluche, Chi Chia-wei cosigne les premiers registres. C’est lui qui a porté la question du mariage de personnes de même sexe devant la Cour constitutionnelle en 2017, conduisant à sa légalisation.

Une semaine, jour pour jour après le vote du Parlement taiwanais, ils sont des centaines de couples à vouloir se dire « oui ». Les premiers à inscrire leurs deux noms côte à côte, deux jeunes hommes habillés de couleur mauve. Marc Yuan et Shane Line se sont rencontrés en cours de sport à l’université. « Aujourd’hui, je peux affirmer à tous que nous sommes homosexuels et que nous nous marions », déclare en pleurs le second à nos confrères de l’AFP. « Je suis fier de mon pays progressiste ».

Cette fierté des libertés homosexuelles est aussi une fierté des libertés tout court. Taïwan, en s’affichant ouvertement progressiste se démarque de la Chine Populaire. Les médias officiels à Pékin se gardant bien de rapporter la joie des premiers mariés de Taipei et les images de la fête organisée par la mairie non loin de l’emblématique Tour 101. De la joie et des regrets : à Taiwan, les opposants au texte voté par les députés, ont fondé ce même jour un parti promettant de mettre fin à l’égalité du mariage en cas de victoire aux prochaines élections prévue en janvier.