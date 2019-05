Inde: Modi débute son deuxième mandat avec à ses côtés le président du BJP

En Inde, une semaine après une deuxième victoire écrasante du parti nationaliste hindou, le Premier ministre Narendra Modi et son gouvernement ont prêté serment jeudi soir 30 mai. Les portefeuilles n’ont pas encore été attribués, mais l’essentiel des ministres qui ont prêté serment se trouvaient déjà dans le précédent gouvernement. Un nouveau nom a fait beaucoup de bruit, car il pourrait occuper l’un des plus importants ministères.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

L’arrivée la plus remarquée est celle d’Amit Shah. Le président du parti du BJP est un idéologue hindouiste et architecte de l’ascension fulgurante de ce parti nationaliste depuis 6 ans, et il devrait maintenant prendre le portefeuille des Finances. Cela serait la première fois depuis longtemps que ce poste n’est pas attribué à un professeur d’économie ou un avocat d’affaires.

Amit Shah est un homme de terrain, peut-être moins habile en macro-économie, mais plus à même de comprendre les problèmes de l’économie informelle et des petits commerces, qui emploient 9 actifs indiens sur 10. Un choix intéressant à un moment où le chômage est à son plus haut niveau depuis 45 ans.

Le reste s’inscrit dans la continuité : les deux tiers des ministres et secrétaires d’État se trouvaient déjà dans le gouvernement précédent. Et les inégalités demeurent : seuls 10% sont des femmes, dont l’une qui dirigera tout de même la Défense, et un seul musulman sur les 58 personnes dans un pays où un habitant sur 7 se réclame de cette confession.

