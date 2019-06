Xi Jinping en Russie: Moscou et Pékin s'allient face à la menace américaine

Avant une réception à son honneur sous les ors du Kremlin, une soirée au théâtre du Bolchoï, une visite à deux pandas chinois prêtés au zoo de Moscou et une intervention au principal rendez-vous économico-politique russe, le président Xi Jinping a été reçu par Vladimir Poutine. Une visite officielle qui doit marquer une « nouvelle ère » dans l’amitié entre la Russie et la Chine.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

On a pu voir de grands sourires de part et d’autre et des démonstrations d’amitié. Une amitié symbolisée aux yeux de Vladimir Poutine, par les deux pandas offerts à la Russie par Pékin, à l’occasion de ce déplacement.

La diplomatie du panda reste un grand classique de la politique étrangère chinoise, mais au-delà des symboles, à l’issue de ces entretiens entre les deux hommes, la publication d'une déclaration commune dessine, non pas une alliance, mais une proximité de vues très fortes entre les deux pays et une même inquiétude vis-à-vis des États-Unis.

La Chine et la Russie font front commun contre les États-Unis

Dans ce communiqué, on peut lire que la Chine et la Russie dénoncent « le diktat politique et le chantage monétaire » dans les relations internationales. Les États-Unis ne sont pas directement nommés, mais c’est bien Washington qui est visé, avec la politique de sanctions, et la guerre commerciale ouverte entre la Chine et les États-Unis.

Pékin et Moscou dans cette déclaration commune dénoncent également la décision de Donald Trump de se retirer du Traité de Vienne sur le nucléaire iranien et de rompre avec le Traité INF sur les armes nucléaires à portée intermédiaire.

Vladimir Poutine voulait profiter des tensions actuelles entre Pékin et Washington, pour se rapprocher de la Chine, il y est visiblement parvenu. Ultime contre-pied à l’issue de cette journée vis-à-vis des États-Unis : l’annonce d’un accord avec Huawei, l’opérateur chinois accusé d’espionnage par Washington, qui va pouvoir développer la 5G sur le territoire russe.