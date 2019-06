Pékin veut accélérer le développement de la 5G en Chine

Pékin entend accélérer le développement de la 5G en Chine. Le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information vient d’accorder les premières licences aux quatre grands opérateurs télécom du pays. Une décision prise en pleine guerre commerciale avec les États-Unis, et un sérieux coup de pouce à Huawei dans le collimateur de Washington.

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Le but à peine voilé de Pékin est de prendre de vitesse les décrets Trump et limiter leurs effets sur le déploiement des technologies Huawei. Si officiellement cette accélération du calendrier n’est pas directement liée aux déboires américains du géant chinois des télécoms, elle constitue un sérieux coup de pouce pour le leader mondial des nouveaux réseaux mobiles.

Cette entrée anticipée dans l’ère de la 5G devrait en effet permettre à Huawei de compenser d’éventuelles pertes à l’international, en se déployant plus vite que prévu sur l’immense marché intérieur où 460 millions de Chinois devraient être connectés à la 5G d’ici à 2025. Un feu vert prévu initialement pour le Nouvel An lunaire 2020, dont s’est immédiatement réjoui Huawei qui se dit à « soutenir pleinement » la construction de réseaux commerciaux 5G des différents opérateurs.

La 5G devrait générer 1 540 milliards de dollars

Selon les prévisions du ministère chinois de l’Industrie, trois millions de stations 5G accompagneront la distribution des licences dans les trois ans, six millions dans les cinq ans, soit la moitié des bases 5G dans le monde, relève le South China Morning Post. La technologie devrait générer 1 540 milliards de dollars de revenus et contribuer à la création de plus de trois millions d’emplois dans les cinq ans, selon un rapport de l’Académie chinoise des technologies de l’information et de la communication, cité par l’agence Chine nouvelle.

Bataille numérique et course de vitesse, Huawei a revendique aujourd'hui détenir le plus grand nombre de brevets 5G et affirme avoir signé 46 contrats 5G avec une trentaine de pays contre 42 pour Nokia et 19 pour Ericsson. Reste a savoir quelle place accorderont les opérateurs chinois à la concurrence.

Officiellement, encore et « comme toujours », a précisé Miao Wei, le ministre de l’Industrie et des Technologies de l’Information, les sociétés étrangères sont bien sûr invitées à participer activement au marché de la 5G chinoise. Pour mesurer cette ouverture à la concurrence, les observateurs attendent de voir quelle place sera attribuée aux compagnies non chinoises dans l’appel d’offres lancé en mars dernier pour 500 stations 5G par China Mobile, le plus grand opérateur de réseau sans fil au monde propriété de l’État chinois.