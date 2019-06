Vskit, TikTok, la bataille des applications chinoises pour l’eldorado africain

De notre correspondant à Pékin,

C’est l’application la plus téléchargée aujourd’hui au Nigeria, au Kenya et Éthiopie. Un an après son lancement, Vskit continue de gagner en audience selon ces concepteurs, une start-up basée à Shenzhen dans le sud-est de la Chine, qui n’est autre qu’une filiale de Transsion, le fabricant chinois de smartphones numéro un en Afrique. La plateforme est utilisée dans vingt-sept pays sur le continent, avec des vidéos en swahili, en bambara, en français, en anglais.

« Viens t'amuser sur Vskit ! »

« Vskit », c'est le « V » de vidéo et de victoire, et « Skit » qui vient de l’anglais et peut se traduire par aparté burlesque, ou courte séquence d’humour réalisée par des amateurs, ce qui colle parfaitement à l’esprit de la chaîne. On rigole beaucoup sur Vskit. Il y a par exemple cette maman qui met ses chaussettes à son enfant tout en regardant une série sur son téléphone. L’enfant se recule, pousse une chaise, la mère obnubilée par son écran finit par enfiler la chaussette au pied de la chaise. Des sketchs bon enfant encore comme celui qui veut boire à la bouteille et a oublié d’enlever le bouchon, celle qui enfile des talons trop hauts et tombe par terre. On a aussi la reprise parodique de scènes de film.

Parmi les séquences qui marchent bien : celle du Titanic au ventilateur, les bras en croix, on rejoue la scène de Kate Winslet dans le film de James Cameron, mais sur un balcon avec un ventilateur pleine face pour faire gonfler les cheveux en arrière. Il y a aussi la charmeuse de ceinture, qui joue de la flûte devant une boucle de cuir… Et magie : la ceinture se redresse. On a aussi toujours le serpent qui vient se glisser dans les rayons d’une bicyclette, le gag du dormeur qui sort de son sac de couchage en l’ouvrant de l’intérieur à la machette. Et puis des choses, beaucoup moins drôles, notamment un homme en chemise verte poursuivi par une voiture avec des jeunes gens assis sur des portières, et qui dérape dans la poussière juste devant la personne pourchassée, on a aussi des scènes un peu vulgaires. Bref, il y a boire et à manger, mais globalement le ressort c’est quand même l’humour, la parodie et la satire avec des vidéos de quinze secondes maximum tournées dans le quotidien, notamment en Afrique anglophone.

Sur Vskit, il y a aussi des défis comme le Africa Food Challenge, des ados qui dansent comme chez les concurrents. Mais Vskit se veut aussi découvreur de nouveaux talents. Exemple notamment avec Shez Cute, une étudiante nigériane remarquée sur la plateforme, gagne sa vie comme mannequin dans des publicités en ligne et à la télévision. Elle a 150 000 followers sur la plateforme. Et Vskit affirme avoir ainsi contribué à découvrir 500 nouvelles stars en Afrique.

Un concurrent sérieux, TikTok

Depuis avril, l’appli préférée des ados du monde entier, 500 millions d’utilisateurs actifs dont beaucoup chez les moins de 15 ans, le réseau social TikTok a débarqué en Afrique en avril dernier raconte le ChungDaily. Le site d’information en ligne rappelle que le taux de pénétration des smartphones sur le continent dépassait les 44% en 2017. Il y a donc un marché pour ce type de plateforme de services en ligne. Si Vskit est surtout présent au Nigeria, TikTok vise d’abord la jeunesse sud-africaine. La limite à la progression de ces applis, c’est la vitesse du réseau - on est encore en 3G sauf dans certains hôtels de luxe et restaurants - et le prix, les abonnements 3G restent relativement chers.