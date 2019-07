Pollution: des habitants de Jakarta attaquent le gouvernement indonésien

À Jakarta, il est impossible de distinguer l'horizon du bleu du ciel. À l'instar de plusieurs autres villes asiatiques comme Pékin ou New Delhi, la capitale indonésienne étouffe. Les habitants postent sur les réseaux sociaux des photos de cette pollution, bien visible à l'œil nu, pour dénoncer la situation.

Un groupe d'habitants a décidé d'aller encore plus loin en portant plainte. Leur but : obliger le gouvernement à prendre ses responsabilités. « Le gouvernement doit remplir ses devoirs. Il doit par exemple mettre en place des tests d'émission de pollution sur chaque véhicule, que ce soit les voitures, les motos ou les bus... Et il doit aussi informer la population sur la qualité de l'air », affirme Nelson Nikodemus Simamora, l'un des 31 plaignants et leur avocat.

La qualité de l'air se dégrade d'année en année dans la capitale indonésienne. Le Jakarta Post relève que les habitants n'ont pas respiré un air de bonne qualité depuis deux ans. À la clé : des problèmes de santé. « Un des plaignants est obligé de suivre un traitement médical parce qu'il a des problèmes respiratoires. Mais il y a aussi des conséquences sur l'activité physique. Un des plaignants adore faire de la course à pied, mais ce n'est plus possible à cause de la qualité de l'air », remarque Fajri Fadhillah, chercheur au Centre indonésien pour l'environnement.

Cette pollution de l'air s'explique par les millions de véhicules qui circulent dans la capitale indonésienne, mais aussi en raison de la présence d'entreprises automobiles et sidérurgiques. « Jakarta est aussi une ville où l'on construit beaucoup d'immeubles, ce qui contribue à la libération des particules fines dans l'air », pointe encore Fajri Fadhillah. Pour le seul mois de juin, Jakarta s'est retrouvée en tête du classement des villes les plus polluées au monde à six reprises.