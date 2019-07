Hong Kong: des «Murs Lennon» fleurissent sur tout le territoire

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

L’expression « Lennon Wall » vient du mur Lennon de Prague qui a commencé en 1980 avec un graffiti de John Lennon sur un mur de la capitale tchèque lors de la mort du légendaire chanteur des Beatles et activiste pour la paix. Depuis, le mur est devenu le tableau noir pour toutes les revendications ou messages politiques.

Des murs de post-it

La version hongkongaise du « Mur Lennon » n’a pas recours à des graffitis considérés comme du vandalisme dans la région, mais à des post-it. En 2014, les Hongkongais en ont accroché des dizaines de milliers sur un mur d’escalier menant aux bâtiments du gouvernement.

Dans la vague du nouveau mouvement d’opposition au gouvernement, ces murs de post-it, formant des mosaïques de petits carrés de papier aux couleurs pastels, sont apparus un peu partout à Hong Kong. Ces post-it ont même été accrochés sur une passerelle de métro dans le quartier de Wong Chuk Hang, près du port d’Aberdeen, au sud de l’île.

« C’est une question de responsabilité, parce que ce qui se passe à Hong Kong n’est pas bien et me rend triste. Et faire cela me fait du bien », racontent Hei So et Tisen Lo, deux adolescentes de 13 ans qui animent cet atelier.

Des murs de post-it fleurissent un peu partout à Hong Kong. VIVEK PRAKASH / AFP

« Protéger notre État de droit »

« La plupart de messages disent "Allez Hong Kong ! Nous devons rester unis et nous battre pour ce que nous méritons, à savoir la démocratie et la liberté. Et nous devons protéger notre État de droit à Hong Kong" », explique le conseiller de district Kevin Tsui du parti démocratique, distribuant feutres et carrés de papier aux passants.

Le mouvement de contestation actuel est la preuve qu'il va bien au-delà du projet de loi controversé. Mais plusieurs de ces murs ont été la cible d’attaques de groupes pro-Pékin. Des affrontements ont mal tourné et ont requis l’intervention de la police pour séparer les partisans et les opposants aux murs de post-it.