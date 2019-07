À Hong Kong, les manifestants maintiennent la pression sur le gouvernement. Après une marche près de la frontière la veille contre le commerce parallèle de Chinois qui viennent profiter de taxes plus faibles, le cortège de ce dimanche 14 juillet passait à travers un vaste quartier résidentiel et quelques bâtiments officiels à Sha Tin.

Une fois de plus, ils sont des dizaines de milliers à défiler dimanche 14 juillet. Les promesses de Carrie Lam, la cheffe de l’exécutif de Hong Kong, n’ont pas suffi à apaiser les habitants : en début de semaine dernière, elle avait déclaré que la loi d’extradition vers la Chine continentale pour y être jugés était « morte de vieillesse », mais a refusé de s’engager à un retrait du projet de loi, laissant planer le doute sur ses intentions, rapporte notre envoyé spécial à Hong Kong, Simon Leplâtre.

« Elle refuse d’utiliser le terme "retirer", un mot qui a des conséquences légales, alors que l’expression qu’elle utilise, "morte de vieillesse", c’est juste une expression chinoise, elle joue sur les mots », dit un monsieur, en cantonnais.

Certains voulant échapper à la reconnaissance faciale de la police portaient des masques sur le visage. Parmi eux, des manifestants complètement cagoulés paraissaient préparés à en découdre.

Ça chauffe après une manifestation à HK, la police bloque la plupart des sorties d'un centre commercial pic.twitter.com/X0WM75UUTk Simon Leplâtre (@SLeplatre) 14 juillet 2019

Déjà la veille, à Sheung Shui, la manifestation contre les « commerçants parallèles » Chinois qui viennent profiter des taxes plus faibles, s'était terminée par des confrontations avec la police.

Dimanche, le cortège passe par le quartier de Sha Tin dans les nouveaux territoires, une zone plus résidentielle et plus populaire. Les manifestants cherchent à varier les parcours et aller vers des publics peut-être moins politisés, mais qui peuvent toutefois être sensibles aux slogans des manifestations.

Contestation basée sur l’inégalité : les grands électeurs soutiennent Shanghai.

La contestation se base également sur une grande frustration d’une partie de la population fasse aux inégalités. Si le social rejoint le politique, c’est parce que ce sont les grands électeurs - les plus riches et les milieux des affaires - qui soutiennent le gouvernement pro-chinois.

Les manifestants demandent toujours le retrait officiel de la loi d’extradition. Dans des déclarations à RFI, ils disent que les promesses de la cheffe de l’exécutif ne suffisent pas et veulent un retrait en bonne et due forme. Ils demandant aussi une enquête sur les violences policières.

Des Hongkongais inquiets de perdre leurs libertés

Plus généralement, derrière cette loi se trouve l’influence de la Chine, qui inquiète. Car les Hongkongais sont informés, ils savent bien que la situation des droits de l’homme en Chine se détériore et plusieurs en font part. Ils ont encore beaucoup plus de libertés que les Chinois et ils savent qu’ils ont beaucoup à perdre.

« Comme vous le savez, il se passe beaucoup de choses terribles en Chine, très inhumaines, on le voit avec les événements au Xinjiang et au Tibet actuellement, dit un commerçant trentenaire présent à la marche. C’est de ça qu'on a peur : perdre nos libertés ».

Pour l’instant, la Chine appelle le gouvernement de Hong Kong à la fermeté - ce qui ne devrait pas aider à trouver des concessions. Les manifestants eux, sont déterminés à revenir et, selon eux, tous les week-ends s’il le faut.