Hong Kong sous le choc après des attaques de gangs contre des manifestants

Avec notre correspondante à Hong Kong, Florence de Changy

Ce lundi, Carrie Lam a présenté ses condoléances mais n’a fait aucune annonce importante. Elle n'a pas non plus remis en cause l’attitude de la police alors que la population est véritablement sous le choc après des attaques de membres des triades.

Ces hommes masqués, et en t-shirts blancs pour la plupart, ont frappé tous les passagers du métro à Yuen Long, une ville très éloignée de l’île de Hong Kong, les accusant de revenir de la marche d’opposition au gouvernement.

Le camp pro-Pékin fortement soupçonné

Il y aurait des dizaines de blessés dont une personne entre la vie et la mort, et une femme enceinte aurait perdu son bébé. Or la police a joué un rôle des plus équivoques. Elle a mis très longtemps à réagir, n’a pas répondu aux appels d’urgence et a même fermé ses bureaux locaux à des gens qui venaient porter plainte.

HK: des triades attaquent les manifestants. Quand les mafias choisissent de défendre les autorités, qu'est ce que ça dit des autorités ? https://t.co/ELR2OcgnIq Simon Leplâtre (@SLeplatre) 21 juillet 2019

Autre facteur aggravant, un député du camp pro-Pékin, Junius Ho, a été vu et filmé en train de serrer la main de tous ces membres de gang et en train de leur taper sur l’épaule avec le pouce en l’air après les affrontements. Ce qui semble confirmer que cette violence était commanditée par certains membres du camp pro-Pékin.

►À lire aussi : Hong Kong : une nouvelle manifestation dans un contexte tendu

Pour Jean-Philippe Béja, directeur de recherche au CNRS, ces gangs sont très proches de la Chine : « Bien sûr, on n'a aucune certitude puisqu'ils étaient masqués. Mais on a déjà vu dans le passé des gens qui sont plus ou moins liés aux triades, c'est-à-dire aux sociétés secrètes de Hong Kong, [elles-mêmes] liées au bureau de liaison de la République populaire de Chine, venir attaquer les manifestants. C'était arrivé pendant le « mouvement des parapluies » en 2014. On avait vu déjà les gens des triades attaquer les manifestants qui réclamaient l'élection au suffrage universel. »