Grave affront à Hong Kong: des opposants souillent le bureau de liaison chinois

Les hommes en t-shirts blancs, ces gangsters, sont apparus derrière la grille du métro et ils ont commencé à crier. Ils ont cassé la grille et ils sont entrés, armés de bâtons et surtout de barres métalliques. Quand je me suis retourné, j’ai vu deux hommes qui étaient entourés par ces criminels qui les attaquaient violemment avec leurs armes. J’ai essayé de leur venir en aide, mais j’ai été attaqué à mon tour par cinq ou six personnes. Elles m’ont frappé à la tête, au visage et dans le dos, avec leurs barres en métal et en bois, jusqu’à ce que je ne puisse plus tenir debout. À la fin, quelqu’un a crié: "Il va mourir, arrêtez!", et ils se sont arrêtés. Ce qui s'est passé hier, ce n’était pas une manifestation, c’était une attaque terroriste, menée par un groupe de criminels, qui visait n’importe quel civil. Femmes, enfants, personnes âgées. Ça n’a rien à voir avec ton opinion politique, ou bien quel camp tu soutiens. c'était une attaque terroriste. Donc il fallait s’entraider