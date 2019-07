Les Hongkongais se rassemblent pour une manifestation pro-démocratie interdite

Avec notre correspondant à Hong Kong, Zhifan Liu

Dans le quartier de Yuen Long, le point de rendez-vous symbolique de la manifestation, les participants se rassemblent. La foule est diverse : on y voit des personnes âgées, d’autres sont venus en famille. C’est vraiment toute la société hongkongaise qui s’est donné rendez-vous cet après-midi.

Le lieu du rassemblement se situe autour d’un complexe sportif, dans le quartier de Yuen Long, là où plusieurs membres présumés des triades s’en sont violemment pris dimanche 21 juillet aux manifestants. Les auteurs de violence, tout de blanc vêtus et généralement installés dans cette partie de l’archipel, pourraient réapparaître lors de cette nouvelle manifestation et rendre la situation encore plus explosive.

Cela alors que la présence policière se fait sentir avec des camions blindés installés dans les rues alentour. Les forces de l’ordre ont d’ailleurs été accusées de collusion avec les membres des triades pour ne pas intervenir assez rapidement lors des derniers incidents. La police a donc perdu encore plus de crédit auprès de la population.

Au total, 3 000 forces de l’ordre antiémeutes ont été déployées pour tenter de contenir les manifestants. Les estimations font état d’environ 100 000 participants, alors que cette manifestation a été interdite par les autorités, craignant des excès de violences.

« On ne cèdera pas à l'intimidation »

Le choix de retourner à Yuen Long malgré les heurts de la semaine dernière est important, explique Brandon Wong, un manifestant. « On veut montrer que nous autres Hongkongais, on ne se laissera pas intimider. On continuera à se battre. Je pense que l’intention des militants n’est pas d’inciter à la violence, de se battre et de se venger contre les triades, mais plutôt de montrer qu’on est là, et de dire aux gens qu’on ne cèdera pas à l’intimidation des gangs et des voyous. Ils ne nous empêcheront pas de continuer à soutenir ce mouvement. »

Les protestataires sont particulièrement en colère vis-à-vis des forces de l'ordre. « Nous avons tous été témoins de l’absence de réponse de la police. Les appels passés vers le numéro d’urgence 911, ont soit été ignorés, ou alors la police donnait une réponse très sèche. » Ce qui fait craindre, chez certains Hongkongais, que « les autorités et la police ont accepté de fermer les yeux sur ces violences », voire que, « dans le pire des cas », police et gangs « travaillent ensemble ».

« Après l’attaque de dimanche dernier, on a vu l’émergence de vidéos, de photos, d’enregistrements audios, qui sont des preuves crédibles de ce qui ressemble à une collusion entre la police et d’un côté des politiques pro-Pékin, et de l'autre les membres des gangs qui ont perpétré les attaques, explique Brandon Wong. Et pour nous, c’est très choquant. Je pense que les citoyens de Hong Kong ont le droit d’être en colère. »