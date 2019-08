Cachemire: les conséquences de la démarche autoritaire de New Delhi

La chambre basse a adopté mardi soir la loi qui consacre la fin de l’autonomie du Cachemire et la création d’une nouvelle région administrée directement par New Delhi. Cette réforme majeure a été adoptée en deux jours seulement et sans consulter les Cachemiriens. Et le procédé utilisé est considéré comme illégal par l’opposition et les politiciens du Cachemire. Cela entame la confiance difficilement établie entre New Delhi et cette région séparatiste.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Le gouvernement a abrogé l’autonomie du Cachemire par décret présidentiel, une méthode très controversée. Car selon la loi, ce statut, accordé à la région en 1947 ne peut être révoqué qu’avec l’accord de l’Assemblée du Cachemire. Mais comme le Parlement régional a été récemment dissous, New Delhi considère qu’il peut décider du sort des Cachemiriens de manière unilatérale. Cette méthode brutale devrait entamer le peu de confiance que les Cachemiriens gardaient envers New Delhi, comme l’explique Omair Ahmad, chercheur sur l’islam indien.

« Le gouvernement a envoyé un message aux Cachemiriens : je suis prêt à violer la loi et la Constitution. Et quoique vous en pensiez, nous ne vous laisserons même pas vous exprimer. Cela est un message extrêmement douloureux. Cela détruit tout le travail de dialogue mené depuis des décennies par les modérés. Et offre une propagande parfaite pour les extrémistes qui diront : voyez, vous ne serez jamais considérés comme des citoyens ordinaires. Le respect de vos droits dépendra du bon vouloir de New Delhi. »

Environ 40 000 civils et militaires sont morts en 30 ans d’insurrection séparatiste au Cachemire. Dernièrement, les groupes armés locaux ont établi des liens plus étroits avec les organisations internationales comme al-Qaïda et l’État islamique.

■ L’élite locale décapitée

Au Cachemire, les principaux dirigeants locaux ont été arrêtés dès lundi. L’un d’entre eux a réussi à parler aux médias et exprime sa colère.

Il est l’un des piliers de la politique du Cachemire. Farooq Abdullah, 80 ans, a été plusieurs fois chef du gouvernement régional puis ministre fédéral. Il est donc l’un des modérés qui acceptent la souveraineté de l’Inde sur le Cachemire. Malgré cela, New Delhi l’a placé en détention dès lundi matin, certainement pour l’empêcher de s’exprimer sur cette réforme controversée. Mardi midi, il a réussi à briser une porte pour sortir sur le balcon et parler aux médias, furieux et ému.

« Ceci est totalement antidémocratique. Nous ne sommes pas des jeteurs de pierres ou des lanceurs de grenades. Nous croyons en la résolution pacifique des choses. Mais eux veulent nous assassiner. Alors, allez-y, voici ma poitrine. Tirez ici, mais pas dans mon dos. Car je me suis battu pour cette nation. »

Toutes les grandes figures de la politique du Cachemire ont subi le même sort. Un signe que les nationalistes hindous au pouvoir veulent faire plier toute dissidence. Et que le gouvernement est prêt à tout pour forcer les Cachemiriens à accepter la souveraineté de l’Inde sur cette région disputée.

